Как игроки Швейцарии бьют пенальти? На бутылке воды Пикфорда были подсказки

В третьем матче ¼ финала континентального первенства между Англией и Швейцарией после 120 минут так и не обнаружили победителя. Судьбу путевки в следующий этап пришлось решать уже в серии пенальти.

Кипер "трех львов" Джордан Пикфорд удачно приступил к защите ворот, отразив удар Мануэля Аканджи. Это была первая попытка "крестоносцев" в лотерее.

Фотографам удалось поймать ценный кадр с бутылкой воды футболиста "Эвертона". На нем был список игроков Швейцарии и указано, как они обычно пробивают в подобных эпизодах.