ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как игроки Швейцарии бьют пенальти? На бутылке воды Пикфорда были подсказки
Шпаргалка уровня государственного экзамена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем матче ¼ финала континентального первенства между Англией и Швейцарией после 120 минут так и не обнаружили победителя. Судьбу путевки в следующий этап пришлось решать уже в серии пенальти.
Кипер "трех львов" Джордан Пикфорд удачно приступил к защите ворот, отразив удар Мануэля Аканджи. Это была первая попытка "крестоносцев" в лотерее.
Фотографам удалось поймать ценный кадр с бутылкой воды футболиста "Эвертона". На нем был список игроков Швейцарии и указано, как они обычно пробивают в подобных эпизодах.
Jordan Pickford's multipurpose water bottle ???? pic.twitter.com/ocUwgpm0yg— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 6, 2024
Популярное сейчас
- Нидерланды - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Евро-2024
- Англия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО