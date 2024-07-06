Саутгейт: Это был наш лучший матч

"Три льва" в серии пенальти выбили из турнира Швейцарию. Гарет Саутгейт дал краткий анализ поединка.

"Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы доставили соперникам много проблем, играя с мячом. Это очень хорошая команда: их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, они хорошо двигаются.

Чтобы снова отыграться и демонстрировать характер и стойкость, выигрывать турниры, недостаточно просто хорошо играть, нужны и другие качества", – подчеркнул тренер.