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Саутгейт: Это был наш лучший матч
Наставник Англии прокомментировал выход в полуфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Три льва" в серии пенальти выбили из турнира Швейцарию. Гарет Саутгейт дал краткий анализ поединка.
"Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы доставили соперникам много проблем, играя с мячом. Это очень хорошая команда: их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, они хорошо двигаются.
Чтобы снова отыграться и демонстрировать характер и стойкость, выигрывать турниры, недостаточно просто хорошо играть, нужны и другие качества", – подчеркнул тренер.
Саутгейт стал первым тренером, который во главе сборной Англии вышел в ½ Евро во второй раз.
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