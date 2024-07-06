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Якин: Больно. У Англии было немного моментов. Но это была успешная кампания
Тренер Швейцарии – о вылете из ЧЕ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Крестоносцы" завершили свой поход в континентальном первенстве на стадии ¼. Мурат Якин разочарован финишем путешествия, но положительных воспоминаний будет достаточно.
“Больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов. Мне грустно за ребят и за нацию. У Англии было немного моментов. Мы не заслуживаем того, чтобы вернуться домой, но можем гордиться.
Мы вылетели. Серия пенальти – это дело удачи, а у нас её не было. Мы создали большим командам немало проблем, поэтому оставляем турнир с высоко поднятой головой".
"Я поблагодарил Аканджи за его выступление и лидерство. Есть глубокая грусть и мы все должны это пережить. Но есть также много гордости. Это была очень успешная кампания.
Джака получил травму в матче против Италии и на этой неделе мало тренировался. Для меня это чудо, что он играл сегодня. Это говорит о его характере и воле. В определенные моменты он не мог делать длинные передачи, но он заслуживает уважения”, – считает тренер.
Под руководством Якина "крестоносцы" играли в плей-офф во втором подряд крупном турнире.
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