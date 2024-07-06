Нидерланды дважды забивают Турции. ВИДЕО

Сборная Нидерландов забивает 2 гола в четвертьфинальном матче Евро с Турцией. Отыграться и выйти вперед в счете удалось во втором тайме.

На 70-й минуте подопечные Кумана разыграли угловой, Депай сделал выверенную подачу в штрафную, Де Врея турки не прикрыли и поплатились.

Однако нидерландцам не нравится идея овертайма – они сразу же забивают еще один гол. Дюмфрис качественно прострелил на дальнюю штангу, где защитник Мюлдюр, в борьбе с Гакпо, протолкнул мяч в сетку собственных ворот.

По состоянию на данный момент счет 2:1. Следите за результатами и ходом событий во всех поединках Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.