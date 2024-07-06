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Евро-2024. Нидерланды - Турция 2:1. От Гакпиньо к Гакмюллеру
Камбек "оранжевых" выводит их в полуфинал
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Европы-2024. Четвертьфинал
Берлин. "Олимпиаштадион"
Нидерланды - Турция 2:1
Голы: Де Фрай 71, Мюлдюр 76 (автогол) - Акайдын 35
Нидерланды: Вербрюгген, Де Фрай, Аке (ван де Вен 74), ван Дейк, Думфриз, Схутен, Рейндерс (Феерман 74), Бергвейн (Вегхорст 46), Симонс (Зиркзее 87), Гакпо, Депай (Фримпонг 87)
Турция: Гюнок, Мюлдюр (Челик 82), Акайдын (Тосун 82), Бардакчи, Кадиоглу, Айхан (Киличсой 89), Чалханоглу, Озджан (Йокуслу 77), Гюлер, Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу 77)
Предупреждения: Симонс 30, Аке 54, ван Дейк 64 - Тосун 90+2
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
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