Евро-2024. Нидерланды - Турция 2:1. От Гакпиньо к Гакмюллеру

Мужики, давайте напишим коллективное письмо господину Шевченко. Наклеим десять марок, чтобы оно быстрее дошло. Будем требовать отставки Реброва и назначение Монтелло! Вы посмотрите как играют турки под руководством этого итальянца! На это любо-дорого смотреть!