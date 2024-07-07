Сформированы все пары полуфиналов Евро

Завершились все четвертьфинальные матчи Евро-2024. Испания победила Германию (2:1), Франция благодаря серии пенальти одолела Португалию (0:0), Англия в той же серии пегальти прошла Швейцарию (1:1), а Нидерланды победили Турцию (2:1).

Таким образом, определены все полуфиналисты Евро и сформированы пары.

За выход в финал сыграют Испания против Франции. Поединок состоится 9 июля. Начало – в 22:00. Во втором матче сойдутся Нидерланды и Англия. Этот матч запланирован на 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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