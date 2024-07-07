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Сформированы все пары полуфиналов Евро
Какие поединки ждут нас!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA
Завершились все четвертьфинальные матчи Евро-2024. Испания победила Германию (2:1), Франция благодаря серии пенальти одолела Португалию (0:0), Англия в той же серии пегальти прошла Швейцарию (1:1), а Нидерланды победили Турцию (2:1).
Таким образом, определены все полуфиналисты Евро и сформированы пары.
За выход в финал сыграют Испания против Франции. Поединок состоится 9 июля. Начало – в 22:00. Во втором матче сойдутся Нидерланды и Англия. Этот матч запланирован на 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках Евро-2024 на сайте UA-Футбол.
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