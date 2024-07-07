Оранжевые перевернули встречу за 6 минут. Нидерланды – Турция 2:1. Обзор матча и видео голов

В первом тайме Турция внезапно открыла счет. Впрочем, во второй половине поединка подопечные Кумана все же нашли свои моменты.

"Лунные звезды" чаще пробивали по воротам (15-11), но в половине случаев мяч пролетал мимо цели. "Оранжевые" преобладали во владении (56%). Команда Монтеллы играла осторожно и только 7 раз нарушала правила.

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Смотрите обзор матча 1/4 финала. Нидерланды – Турция

Берлин. Олимпиаштадион

Нидерланды – Турция 2:1

Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (аг) – Акайдин, 35