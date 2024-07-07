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Оранжевые перевернули встречу за 6 минут. Нидерланды – Турция 2:1. Обзор матча и видео голов
Летучие голландцы продолжают борьбу за трофей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi
В первом тайме Турция внезапно открыла счет. Впрочем, во второй половине поединка подопечные Кумана все же нашли свои моменты.
"Лунные звезды" чаще пробивали по воротам (15-11), но в половине случаев мяч пролетал мимо цели. "Оранжевые" преобладали во владении (56%). Команда Монтеллы играла осторожно и только 7 раз нарушала правила.
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Смотрите обзор матча 1/4 финала. Нидерланды – Турция
Берлин. Олимпиаштадион
Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (аг) – Акайдин, 35
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