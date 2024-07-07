Стефан де Врей – игрок матча: оценки за поединок Нидерланды – Турция

Официальный партнер ЧЕ Vivo признал Стефана де Врея лучшим футболистом последнего четвертьфинала. Статистические порталы SofaScore и WhoScored выделили других спортсменов.

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Самые высокие оценки получил Мемфис Депай (дважды по 8,1 баллов). Форвард "Атлетико" сделал результативную передачу и 3 ключевых паса, 4 раза выиграл борьбу за позицию, совершил 3 успешные попытки дриблинга.

В составе Турции на высоком уровне сыграл Арда Гюллер (7,7/7,7). В его активе ассист, 5 выигранных дуэлей за позицию, 3 точных навеса, удар в штангу, обыгрыш трех соперников благодаря дриблингу.