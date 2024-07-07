ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефан де Врей – игрок матча: оценки за поединок Нидерланды – Турция
Защитник Интера сравнял счет во встрече
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный партнер ЧЕ Vivo признал Стефана де Врея лучшим футболистом последнего четвертьфинала. Статистические порталы SofaScore и WhoScored выделили других спортсменов.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Самые высокие оценки получил Мемфис Депай (дважды по 8,1 баллов). Форвард "Атлетико" сделал результативную передачу и 3 ключевых паса, 4 раза выиграл борьбу за позицию, совершил 3 успешные попытки дриблинга.
В составе Турции на высоком уровне сыграл Арда Гюллер (7,7/7,7). В его активе ассист, 5 выигранных дуэлей за позицию, 3 точных навеса, удар в штангу, обыгрыш трех соперников благодаря дриблингу.
Популярное сейчас
- Швейцария и Англия обменялись голами. ВИДЕО
- Эксперт юношеского футбола рассказал, как сыновья Суркиса и Шевченко оказались в сборной U19
- Саудовский клуб предлагает Довбику зарплату почти в 20 раз больше, чем в Жироне
- Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО