Куман: Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал

В ¼ финала "оранжевые" получили волевую викторию над "лунными звездами". Рональд Куман пообщался с прессой после матча.

“Мы знали, что игра будет сложной. А теперь мы очень довольны тем, что вышли в полуфинал Евро. Прекрасное выступление.

Мы хорошо начали игру. Если бы Депай забил в начале матча и обсуждать было бы нечего. Но с какого-то момента мы стали неаккуратно обращаться с мячом, а соперник почувствовал нечто такое, что нельзя ему давать ощущать. Он почувствовал нашу халатность, а затем получил преимущество за счет угловых.

И в результате гол был забит именно после углового, которого не должно быть. Я подумал: "Что творит Думфрис?" Он позволил мячу пойти на угловой, когда мог просто выбить его подальше".