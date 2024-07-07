Монтелла: Турция входит в пятерку лучших сборных Европы

"Лунные звезды" завершили выступление на чемпионате Европы. Винченцо Монтелла считает, что у сборной есть причины для гордости.

“Поскольку мы были самой молодой командой на турнире, мы не могли полагаться на опыт. Мы могли бы лучше действовать в некоторых моментах. Болельщики нейтральных стран начали испытывать симпатию к нам из-за игровой индивидуальности. Мы должны это отстаивать.

Мы должны гордиться собой. Мы могли бы достичь большего, были очень близки к победе, но, к сожалению, такой футбол. Я думаю, что мы входим в пятерку лучших сборных Европы”, – заявил тренер.