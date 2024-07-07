И смех, и грех. Автогол в матче Нидерланды - Турция стал юбилейным на Евро

Мяч, который в четвертьфинальном поединке Нидерланды – Турция забил в свои ворота защитник "янычар" Мерт Мюлдюр, стал уже 10-м "самострелом" на нынешнем Евро, и 30-м в истории финальных турниров ЧЕ вообще.

На втором чемпионате континента подряд Автогол с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров, вновь достигнув двузначной отметки. На прошлом Евро этот интернациональный "забивала" стал главным снайпером турнира с 11 мячами в активе. Нынче его тоже уже не догнать. Вопрос лишь в том, побьет ли он свой рекорд трехлетней давности!

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Шутки шутками, но предыдущий и нынешний Евро стали просто аномальными по числу автоголов. Судите сами. Впервые на ЧЕ результативно пальнул по своим воротам защитник сборной ЧССР Антон Ондруш – в полуфинале Евро-1976 Чехословакия – Нидерланды. А следующий случай "самострела" пришлось ждать целых 20 лет: на Евро-1996 болгарин Любослав Пенев "отличился" в игре с французами (1:3). Всего же по ЧЕ-2016 включительно было забито лишь 9 автоголов. А на Евро-2020 приключилось сразу 11 "самострелов" (включая три вратарских) – больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых. Причем, первый автогол был забит уже в матче открытия чемпионата, когда турок Мерих Демирал ударом по своим воротам положил начало разгрому от Италии (0:3). И таким образом "самострел" стал дебютный голом прошлого ЧЕ. А потом по ходу группового этапа приключились сразу два матча с двумя автоголами. Португальские защитники Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру менее чем за пять минут дважды расстреливали свои ворота в поединке с Германией (2:4). А словаки – голкипер Мартин Дубравка и хавбек Юрай Куцка – забили по автоголу в игре против Испании (0:5).

На нынешнем Евро Автогол вновь заявил о себе уже в матче открытия. И хотя до дублей в его исполнении дело пока не доходило, тем не менее пока он идет в чемпионском графике!

Все автоголы в истории финальных турниров Евро