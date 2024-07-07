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Сака: Для победы мы сделаем все что угодно!
Игрок Англии – о победе над Швейцарией
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака высказался о выходе в полуфинал чемпионата Европы.
"Особенный матч, учитывая, как мы отыгрались и исполняли пенальти. Я верил. Я чувствовал, что мы доминировали на протяжении всей игры, и у меня был шанс, и я им воспользовался – я горжусь собой.
Я думаю, мы показываем, как сильно мы хотим выиграть этот турнир. Надеюсь, в следующей игре мы победим в основное время, но вообще для победы мы сделаем все что угодно!", — сказал вингер.
Напомним, сборная Англии обыграла команду Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024 (1:1, пен. 5:3).
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