Сака: Для победы мы сделаем все что угодно!

Вингер "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака высказался о выходе в полуфинал чемпионата Европы.

"Особенный матч, учитывая, как мы отыгрались и исполняли пенальти. Я верил. Я чувствовал, что мы доминировали на протяжении всей игры, и у меня был шанс, и я им воспользовался – я горжусь собой.

Я думаю, мы показываем, как сильно мы хотим выиграть этот турнир. Надеюсь, в следующей игре мы победим в основное время, но вообще для победы мы сделаем все что угодно!", — сказал вингер.