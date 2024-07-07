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Роналду, Ямаль, Шифо и Гюлер. Турок вошел в четверку игроков с редким достижением на ЧЕ
Гюлер стал 4 игроком младше 20 лет, сделавшим 2 голевых пасов на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Турции Арда Гюлер стал 4-м игроком моложе 20 лет, который сделал 2 голевых паса на чемпионате Европы.
Первую результативную передачу 19-летний турок оформил в матче против Австрии, второй ассист Гюлер сделал в четвертьфинальном матче против Нидерландов.
Напомним, в истории Евро лишь трем игрокам удавалось сделать два и более голевых паса на Евро до 20-летия, а именно Энцо Шифо, Криштиану Роналду и Ламину Ямалю.
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