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Капитан сборной Нидерландов: Надо восстановиться и подготовиться к тяжелому матчу с Англией
Прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал
Фото: onsoranje
Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил победу сборной Нидерландов над Турцией, 2:1.
"Мы делали все, что было возможно, с подкатами и сэйвами. Сперва мы проявили небрежность, в опасные моменты теряя мяч, такое случилось только несколько раз. Во втором тайме надо было, сохраняя спокойствие, воспользоваться появившимися возможностями. Мы успешно с этим справились. Теперь надо восстановиться и подготовиться к тяжелому матчу с Англией", — сказал ван Дейк.
Напомним, 10 июля Нидерланды сыграют против Англии в 22:00.
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