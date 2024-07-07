Капитан сборной Нидерландов: Надо восстановиться и подготовиться к тяжелому матчу с Англией

Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил победу сборной Нидерландов над Турцией, 2:1.

"Мы делали все, что было возможно, с подкатами и сэйвами. Сперва мы проявили небрежность, в опасные моменты теряя мяч, такое случилось только несколько раз. Во втором тайме надо было, сохраняя спокойствие, воспользоваться появившимися возможностями. Мы успешно с этим справились. Теперь надо восстановиться и подготовиться к тяжелому матчу с Англией", — сказал ван Дейк.