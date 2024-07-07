Счёт - на табло. Главные тенденции четвертьфиналов Евро-2024

"Досрочный финал" Евро-2024 выиграла Испания. Но всё же следует ли так быстро короновать её? Ведь на этом турнире доминируют команды с серой, неприятной, но эффективной игрой. И в полуфинале все - гранды, несмотря на слабость Топ-игроков, звёзд. Да и по-прежнему многие матчи решаются в концовке, а то и в серии пенальти. Когда всё может повернуться в любую сторону.

Гранды пролезают

На Евро-2020 в полуфинале играла Дания, на Евро-2016 - Уэльс, на Евро-2008 - Турция и россия, на Евро-2004 - Чехия и Греция. На Евро-1996 - Чехия, на Евро-1992 - Дания и Швеция. А вот на Евро-2000, -2012 и -2024 андердогов в полуфиналах не было. Интересная периодичность. Раз в 12 лет.

Плей-офф Евро-2024 начался уверенной победой Швейцарии над Италией, что обещало прорыв андердогов. Однако эта победа так и осталась единственной для них. В четвертьфинале Турция очень хорошо поборолась с Нидерландами, вела в счёте, чуть не сравняла на последних минутах, Швейцария вела в счёте и довела Англию до серии пенальти. Обе заслуживают лишь комплименты. Но обе вылетели.

Наверное, не слишком разумно говорить о какой-то тенденции неудач андердогов на турнире, учитывая, что и швейцарцы, и словенцы вылетели от грандов лишь в серии пенальти, а словаки не дотянули до победы над Англией всего несколько секунд. Да и в группе во многих матчах андердоги были очень близки к победам над грандами. Но всё же итоговый счёт на табло.

Как объяснить это? Пожалуй, можно стремлением грандов построить клубную атмосферу, сплочённую команду, а также играть от обороны, строго, собранно, не рисковать. Да и характер грандов сильнее, и уж точно - их скамья запасных. Гранды не спешат, играют очень осторожно, надеясь, что их класс, качество, характер, физическая выносливость, длина скамейки в итоге решат. И всё это и вправду решает.

Вновь концовки, вновь замены

Тяжелые, вымученные, но почти поголовные успехи грандов против андердогов перекликаются с другими тенденциями четвертьфиналов и всего Евро. С голами в концовках матчей, голами вышедших на замену, с серой игрой грандов и особенно - их звезд. Все это связано и создаёт логичную картину нынешнего Евро.

15 голов на этом турнире состоялись после 84-ой минуты в основное время плюс ещё два - в дополнительное. В том числе четвертьфинальные голы Виртца на 89-ой минуте и Мерино - на 119-ой. Да и четвертьфинальные голы Эмболо на 75-ой минуте, Мюлдюра на 76-ой и Сака на 80-ой довольно поздние. Драма продолжает царить.

Замены продолжали играть очень важную роль в четвертьфинале, как и на всем Евро. Причём замены на атаку и просто в атаке вновь вознаграждали команды.

В матче Германия - Испания Виртц заменил Сане и забил, причём сделал это после выхода форварда Мюллера вместо защитника Та. Ольмо заменил Педри и сделал гол и ассист. Испания забила решающий гол после выхода форварда Хоселу вместо полузащитника Руиса. Форвард Фюллькруг заменил полузащитника Гюндогана и попал в стойку. Германия пропустила после выхода защитника вместо форварда Хавертца.

Исключением стал выход опорника Мерино вместо вингера Нико Уильямса. По логике турнира, за такую оборонительную замену нужно было наказывать. И наказание пришло на 89-ой минуте. Ведь ассистировал голу Виртца в правой части штрафной правый защитник Киммих, которого и должен был прикрывать Уильямс. Но в итоге именно Мерино забил победный гол. То есть даже оборонительная замена сработала на атаку.

Нидерланды устроили камбек после замены вингера Бергвейна на настоящего центрфорварда Вегхорста. Турция после замены защитника Акайдына на настоящего центрфорварда Тосуна устроила штурм ворот голландцев и чуть не забила.

В матче Франция - Португалия смелых замен не было. Меняли лишь по позиции. Потому и получилась скучная игра аж до серии пенальти. Роберто Мартинес и вовсе умудрился довольно быстро заменить единственных игроков, создавших для него опасный момент - Жоау Канселу и Бруну Фернандеша.

Скучная игра до серии пенальти была и в матче Швейцария - Англия, но все же там было чуть поживее, были голы. Не в последнюю очередь - благодаря смелым заменам Гарета Саутгейта. Опорника Майну заменил атакующий полузащитник Эзе, центрального защитника Конса - атакёр Палмер. Из-за этих замен Сака перешёл с позиции левого латераля на позицию правого, и как раз оттуда и забил, сравнял счёт.

Звёзды ради команды

Уже ясно, что нынешний турнир неудачен для звёзд, для Топ-игроков. Правда, в четвертьфинале они начали немного просыпаться. Сака с первым голом на турнире, Деклан Райс - с первым ассистом. Юная звезда всей Европы Виртц с голом, ещё одна такая Гюлер - с ассистом. Депай записал на свой счёт ассист, гол Гакпо в итоге засчитали как автогол (главная звезда турнира), но Коди очень постарался для него.

И всё же главные Топ-игроки отыграли неудачно. Все французы, все португальцы, Кейн и Беллингем. Тони Кроос в последнем матче в карьере играл непривычно грубо и должен был получить как минимум одну красную карточку.

При этом Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Антуан Гризманн были заменены, несмотря на всю свою звёздность. А вот Криштиану Роналду не позволено заменять. Он провёл отвратительный турнир, не забил, совершенно выпадал из командной игры. Но отыграл все минуты на поле. В том числе совершенно ненужные, тем более в его возрасте, в третьем туре группового турнира против Грузии.

При таком отношении три матча Португалии подряд без забитых (кроме серии пенальти) и вылет из турнира выглядят справедливыми и логичными. В турнире, который просто кричит о провале звёзд, настолько выпячивать одну звезду, настолько превращаться в слуг её эго выглядит абсолютно неправильным, вредным путём. За который в четвертьфинале последовало заслуженное наказание.

Интересно привести такую статистику. На крупных турнирах в 2004-2020 годах Криштиану касался мяча 45-61 раз за матч. На Чемпионате Мира-2022 - 39. На нынешнем Евро - 29, и это при том, что отыграл два овертайма. Слишком большая роскошь в современном футболе держать на поле игрока, и не забивающего (девять матчей Чемпионатов Мира и Евро подряд без забитых), и настолько выпадающего из игры.

Счёт - на табло

Поговорим вновь о серой игре на турнире, особенно - грандов. И после четвертьфиналов держится среднее число забитых 2.25 - второе снизу на Евро после 1996-го года. Полуфиналист (Франция) не забил своими силами с игры ни разу. Такого в истории Евро никогда не было. Лишь пенальти и два автогола. Португалия впервые на крупных турнирах не забивала в трёх матчах подряд.

В их очном матче был установлен антирекорд турнира по xG в первом тайме - 0.15. Первый матч на Евро с 1984-го года без единого удара из пределов штрафной в первом тайме. Этот матч точно войдёт в список наиболее унылых на последних Евро. 0.34 в первом тайме матча Швейцария - Англия недалеко ушёл.

Да даже яркий матч Германия - Испания мог предложить и больше. Ведь "Фурия Роха" в первом тайме не пробивала из пределов штрафной, между своими двумя голами за 68 минут не попадала в створ ворот. 39 фолов в матче, 15 жёлтых карточек (второе место в истории Евро по карточкам). Общий xG лишь 0.57 в первом тайме (по сравнению с 0.15 это отлично, но вообще - слабо).

Тем не менее, счёт на табло. А Гарет Саутгейт ещё и говорит, что матч против Швейцарии - лучший для Англии на турнире, и игроки были великолепны. Хвалил соперника и был очень доволен тем, что доставил ему проблемы. Доволен характером своей команды. Доволен и Рональд Куман. Хотя и признаёт, что его голландцы теряли нити игры во второй половине первого тайма и в концовке матча.

Дидье Дешам же и вовсе отметает вопросы о голах лишь с пенальти и автоголах, заявляя, что они также считаются. "Нам не нужно забивать много голов, лучше не пропускать". Заявляет, что футбол - командная игра, и он доволен работой звёзд на команду. Доволен, что Мбаппе признался ему, что уже не может тянуть, чем привёл к его замене.

В конце концов, Франция с Дешамом в четвёртом полуфинале из пяти последних крупных турниров. Больше, чем любая другая сборная за это время. Два полуфинала крупных турниров подряд за последние восемь лет выдали лишь она и Англия. Англия в третьем полуфинале с Саутгейтом из четырёх и выиграла третью серию пенальти на крупных турнирах в истории, причём две из них - под руководством Саутгейта.

Нидерланды на первом крупном турнире с Куманом вышли в первый полуфинал с 2014-го года.

Критика в адрес первых двоих космических масштабов, третьего также немало критикуют. Забывая, что до Дешама Франция проигрывала Южной Африке, а Англия до Саутгейта и Голландия до Кумана - Исландии. Задолго до полуфиналов.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine