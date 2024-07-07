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Трент Александер-Арнольд: Мы нацелены на победу и хотим обыгрывать всех на своем пути
Оценил победу над Швейцарией
Planet Football
Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над Швейцарией по пенальти.
"Командный дух сыграл важнейшую роль. Мы верили до самого последнего удара в игре. Мы показали характер в последних двух матчах. Показали, что мы нацелены на победу и хотим обыгрывать всех на своем пути.
Чем дальше продвигаешься по турниру, тем чаще приходится играть дополнительное время и бить пенальти. Победителям последних крупных турниров приходилось участвовать в серии 11-метровых. К этому надо готовиться", — сказал защитник.
Напомним, матч Англия - Швейцария завершился со счетом 1:1, и определить полуфиналиста ЧЕ пришлось по пенальти - 5:3 в пользу "львов".
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