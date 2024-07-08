Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля

Казалось бы, только недавно стартовали главные континентальные турниры этого лета, и вот уже они подходят к концу. На этой неделе нас ждут битвы Испании и Франции, Англии и Нидерландов, решающий матч за трофей чемпионата Европы. Для полуночников или просто ярых любителей южноамериканского футбола в ассортименте будут последние поединки Копы.

Вторник, 9 июля

Наверное, никто не опровергнет тезис о том, что на данный момент Испания – самая играющая команда чемпионата. Ей досталась сложная сетка, "Красная Фурия" выбила хозяев турнира, теперь ее ждет Франция. Мбаппе и компания на этом ЕВРО не такие яркие, но все равно методично идут к своей цели и точно добровольно от нее не откажутся.

22:00. Испания – Франция. ЕВРО. Megogo

Среда, 10 июля

У "альбиселесте" возникали сложности на Кубке Америки-2024, однако аргентинцы всегда подстраховывали друг друга. Пройти Канаду – и все, уже в финале. Тем более, на групповом этапе сложностей с "красными" не возникло (2:0). Если говорить о ЕВРО, то здесь нас ждет второй полуфинал. Невероятно скучная и прагматичная Англия Саутгейта и неровные и бесшабашные Нидерланды Кумана. Одно можно сказать точно – будет интересно.

03:00. Аргентина – Канада. Копа Америка. Megogo

22:00. Нидерланды – Англия. ЕВРО. Megogo

Четверг, 11 июля

Безусловно, без второго финалиста дела не будет. В ¼-й уругвайцы выбили Бразилию в серии пенальти, в то время как колумбийцы уничтожили Панаму со счетом 5:0.

03:00. Уругвай – Колумбия. Копа Америка. Megogo

Пятница, 12 июля

Женская сборная Украины продолжает проходить квалификацию на чемпионат Европы-2025. На данный момент лидер квартета – Хорватия (9), ей в спину дышит Уэльс (8). "Сине-желтые" на третьей строчке (5), Косово замыкает группу без очков (0). Сомнений нет, нужно побеждать.

19:00. Косово (ж) – Украина (ж). Отбор на ЕВРО-2025. YT-канал УАФ

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Воскресенье, 14 июля

Финалисты обоих турниров определятся только среди недели, но все понятно и так.