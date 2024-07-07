Михалик: Англичане пока ничем особенно не впечатляют

Бывший игрок киевского "Динамо" Тарас Михалик поделился мыслями относительно матчей 1/4 финала чемпионата Европы.

Приходится только сожалеть, что пути хозяев и испанцев пересеклись на столь ранней стадии. Этот матч оправдал статус малого финала. Немцы дали бой испанцам, которые сейчас демонстрируют стабильность, радуют зрелищной игрой, когда каждый исполнитель четко знает свой маневр. Но отсутствие должной концентрации под занавес поединка стоило немцам второго пропущенного мяча.

По Вашему мнению, те сборные, которые пробились в полуфинал, заслужили это?

Думаю, что да. Более того, перед началом Евро-2024 именно этим сборным большинство экспертов предсказывали попадание в главный квартет. Другое дело, что французы и англичане не сошли с дистанции благодаря футбольной лотерее, но чтобы победить в серии послематчевых пенальти, надо проявить высочайшее индивидуальное мастерство. Итак, имеем то, что имеем.

За содержательную игру вы уже выделили испанцев, а что скажете о поединке Нидерланды - Турция, где также победитель определился в основное время?

Нидерландцы понравились, потому что пропустив первыми, сумели перестроиться и таки склонили чашу весов на свою сторону. Где-то помогли им в этом и турки, которые рано начали играть на удержание счета, что позволило сопернику воспользоваться домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.

Кроме испанцев, по содержательным действиям кто вам еще запомнился?

Швейцарцы. Это как раз именно та сборная, где чувствуется тренерская рука. Подопечные Мурата Якина - хорошо обучены, умело использовали даже во время одного матча несколько тактических схем. Жаль, что в серии послематчевых пенальти удача была на стороне англичан, но англичане пока ничем особо не впечатляют

Кому отдаете предпочтение среди полуфинальных пар?

Испании и Англии.

Но испанцам в битве с французами не поможет по разным причинам целая группа ключевых игроков.

Ничего страшного, у них длинная скамейка запасных. Вот в четвертьфинальном поединке с немцами Ольмо вышел на замену и сделал, как говорится, игру: в его активе гол и результативная передача.