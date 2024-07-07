Кейн получил курьезное повреждение в матче против Швейцарии, но в полуфинале сможет сыграть

Капитан сборной Англии Харри Кейн не смог доиграть четвертьфинальный матч Евро-2024 против Швейцарии. Он был заменен на 109-й минуте.

Нападающий получил повреждение в курьезном моменте и тренер решил его заменить. Однако Харри сможет сыграть в следующем матче.

“Я в порядке, я просто устал. У меня были судороги. Я споткнулся о бутылки с водой, и меня поймали судороги в обоих икрах. Очевидно, босс быстро принял решение с выходом Тони на поле и Айвен забил один из послематчевых пенальти”, – сказал Кейн.

Также капитан прокомментировал свои ощущения от выхода в полуфинал.

“Мы наслаждаемся поездкой. Мы гордимся тем, что попали в еще один полуфинал. Мы знаем, как много значит для всех, кто смотрит дома. Мы хотим, чтобы все гордились. Чем дольше мы будем участвовать в соревнованиях таким образом, мы делаем, это внушает нам все больше веры в то, что мы находим пути к победе. Это важный фактор в больших соревнованиях”, – сказал Кейн.

Харри сыграл во всех пяти матчах сборной Англии на Евро-2024 со старта. На его счету два гола и одна желтая карточка.

Англия встретится с Нидерландами в полуфинале турнира 10 июля. Матч состоится в Дортмунде. Goal.com сообщает, что Кейн сможет сыграть в этом поединке.