ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн получил курьезное повреждение в матче против Швейцарии, но в полуфинале сможет сыграть
И такое бывает
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Англии Харри Кейн не смог доиграть четвертьфинальный матч Евро-2024 против Швейцарии. Он был заменен на 109-й минуте.
Нападающий получил повреждение в курьезном моменте и тренер решил его заменить. Однако Харри сможет сыграть в следующем матче.
“Я в порядке, я просто устал. У меня были судороги. Я споткнулся о бутылки с водой, и меня поймали судороги в обоих икрах. Очевидно, босс быстро принял решение с выходом Тони на поле и Айвен забил один из послематчевых пенальти”, – сказал Кейн.
Также капитан прокомментировал свои ощущения от выхода в полуфинал.
“Мы наслаждаемся поездкой. Мы гордимся тем, что попали в еще один полуфинал. Мы знаем, как много значит для всех, кто смотрит дома. Мы хотим, чтобы все гордились. Чем дольше мы будем участвовать в соревнованиях таким образом, мы делаем, это внушает нам все больше веры в то, что мы находим пути к победе. Это важный фактор в больших соревнованиях”, – сказал Кейн.
Харри сыграл во всех пяти матчах сборной Англии на Евро-2024 со старта. На его счету два гола и одна желтая карточка.
Англия встретится с Нидерландами в полуфинале турнира 10 июля. Матч состоится в Дортмунде. Goal.com сообщает, что Кейн сможет сыграть в этом поединке.
Популярное сейчас
- Шахтер стал ближе к подписанию хавбека из Бундеслиги – Фабрицио Романо
- Дальше - без Бразилии. Известны все полуфинальные пары Копа Америка-2024
- Англия и Нидерланды в полуфинале, Рух разгромил чемпиона Австрии, спарринг Шахтера. Главные новости за 6 июня
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО