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Срна - о сборной Хорватии: Я не критиковал бы, а аплодировал им
Прокомментировал результаты хорват
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна оценил выступления сборной Хорватии на Евро-2024.
Каким тебе выдался чемпионат Европы?
Было тяжело. Олич хорошо сказал, что если ты не выиграешь ни одной игры, то не заслуживаешь того, чтобы пройти дальше. Нам не удалось, мы дважды пропустили гол на последней минуте.
Из всего надо извлекать уроки, а Далича не надо критиковать. Я не критиковал бы, а аплодировал им. Мы маленькая страна, мы много сделали за последние годы. Я снимаю шляпу и перед тренером, и перед игроками. Единственный нормальный шаг - чтобы Далич остался и довел эту сборную до победного конца.
Напомним, сборная Хорватии вылетела с Евро-2024 после ничейного результата в матче Англия - Словения, 0:0.
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