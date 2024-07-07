Гарри Невилл – об Англии на Евро-2024: Мы за две игры от абсолютной утопии

Бывший защитник сборной Англии и “Манчестер Юнайтед” Гари Невилл удивлен результатами “трех львов” на Евро-2024 при отсутствии рисунка игры, однако также отмечает козырь этой команды.

“У этой команды есть турнирное ноу-хау, они доходят до полуфинала. Это хороший знак для команды, вам придется пройти трудные матчи, но вы не можете полагаться на это все время. Я чувствую, что вас наконец накажут, если вы не повысите свой уровень.

Но мы всего в двух играх от абсолютной утопии. Сможет ли Англия пройти весь путь, будучи такой же устойчивой, как она, имея это ноу-хау в турнирах? Кажется, что они спокойны, даже если дела идут не так, как они должны идти”, – сказал Невилл.