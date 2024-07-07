ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гарри Невилл – об Англии на Евро-2024: Мы за две игры от абсолютной утопии
Впереди полуфинал и финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Англии и “Манчестер Юнайтед” Гари Невилл удивлен результатами “трех львов” на Евро-2024 при отсутствии рисунка игры, однако также отмечает козырь этой команды.
“У этой команды есть турнирное ноу-хау, они доходят до полуфинала. Это хороший знак для команды, вам придется пройти трудные матчи, но вы не можете полагаться на это все время. Я чувствую, что вас наконец накажут, если вы не повысите свой уровень.
Но мы всего в двух играх от абсолютной утопии. Сможет ли Англия пройти весь путь, будучи такой же устойчивой, как она, имея это ноу-хау в турнирах? Кажется, что они спокойны, даже если дела идут не так, как они должны идти”, – сказал Невилл.
Полуфинальный матч Евро-2024 против Нидерландов сборная Англии сыграет 10 июля в Дортмунде.
Популярное сейчас
- Шахтер стал ближе к подписанию хавбека из Бундеслиги – Фабрицио Романо
- И смех, и грех. Автогол в матче Нидерланды - Турция стал юбилейным на Евро
- Англия и Нидерланды в полуфинале, Рух разгромил чемпиона Австрии, спарринг Шахтера. Главные новости за 6 июня
- Нидерланды - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО