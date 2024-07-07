365 тысяч болельщиков подписали онлайн-петицию с требованием переиграть матч Испания – Германия

На сайте Change.org в пятницу после встречи Испания – Германия появилась петиция . Автор требует переиграть матч, поскольку судья Энтони Тейлор нередко принимал неправильные решения.

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Главной ошибкой стал инцидент, когда Джамал Мусиала наносил удар по воротам, а попал в руку находившемуся в штрафной площадке Марка Кукурельи. Арбитр встречи не увидел нарушения правил и игра продолжилась.

За 2 суток петицию подписали более 365 тысяч фанатов, а конечная цель – 500 000. Это уже не первая масштабная инициатива против Тейлора. В августе 2022 года болельщик "Челси" подал петицию, которая требует запретить судейство Энтони матчей "синих".