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365 тысяч болельщиков подписали онлайн-петицию с требованием переиграть матч Испания – Германия
Все из-за многочисленных ошибок рефери и скандальный эпизод с рукой Кукурельи
Фото: Getty Images
На сайте Change.org в пятницу после встречи Испания – Германия появилась
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Главной ошибкой стал инцидент, когда Джамал Мусиала наносил удар по воротам, а попал в руку находившемуся в штрафной площадке Марка Кукурельи. Арбитр встречи не увидел нарушения правил и игра продолжилась.
За 2 суток петицию подписали более 365 тысяч фанатов, а конечная цель – 500 000. Это уже не первая масштабная инициатива против Тейлора. В августе 2022 года болельщик "Челси" подал петицию, которая требует запретить судейство Энтони матчей "синих".
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