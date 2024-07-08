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Рылся в мусоре, выучился на бухгалтера и толкнул в яму Марсель: Нголо Канте, которого вы не знали

ЕВРО-2024
Обновлено

Так начиналась легенда

Рылся в мусоре, выучился на бухгалтера и толкнул в яму Марсель: Нголо Канте, которого вы не знали

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt McNulty - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Нголо Канте привык много двигаться.

Его отец собирал мусор в центре Парижа, и с детства брал его с собой.

Мама взять не могла, поскольку работала уборщицей у богатых клиентов, туда не пускали.

Нголо было 7 лет, когда Франция выиграла домашний мундиаль, и страну охватила футбольная лихорадка. Для семьи Канте это были дни процветания — мусора было очень много, и часто маленький Нголо находил что-то ценное.

А еще через неделю — поплелся в ближайшую спортивную школу.

Да-да, Анри, Трезеге, Тюрам, Виейра, Зидан в том году указали путь тысячам юных мигрантов.

***

Родители не могли с ним пойти, поэтому документы заполнила старшая сестра.

Первым тренером Нголо был тоже мигрант — поляк Петр Войтына, который после чемпионства "Лестера" раздал интервью больше, чем многие звезды.

"Мы оцениваем каждого ребенка, и Нголо удивил тем, что мог отобрать мяч у любого, а дальше отдавал пас. Дети его возраста пытаются лезть в дриблинг на всех".

И еще он выделялся телосложением — невероятно, аномально низкий.

"Слушай, я ставил его в 12 лет играть против 14-летних, и самые сильные носили его на руках, как игрушку".

Войтына и не знал, когда у Канте умер папа. В "Сюрене" вызывали родителей только в случае проблем, а Нголо их не создавал. Всегда улыбчивый, готовый на все.

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Канте (крайний слева) с партнерами только что выиграли кубок. Фото: JS Suresnes

Секретарь "Сюрена" Пьер Виль вспоминает, как в шутку пригрозил выгнать его, если малыш за месяц не сможет набить мяч по сто раз на каждой ноге и столько же — головой. Нголо ничего не ответил, но когда 30 дней прошло, позвал Виля, чтобы показать.

Это тогда они начали его продвигать. В 14 лет давали играть за команду U19; возили на просмотры в "Ренн", "Лорьян", "Амьен", Клерфонтен и "ПСЖ" — и никто не откликнулся, даже не попросил телефон.

Виль говорит, что в ту пору детские тренера искали крупных, мощных подростков; Виейра и Десайи были ориентирами.

Ко всему, Нголо укачивало в дороге, а бутсы он носил на два размера больше — такие уж нашел на распродаже.

Но все равно он всегда улыбался.

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12-летний Канте (в центре) с командой, 2003 год. Фото: JS Suresnes

***

Президент "Сюрена" Жан-Пьер Перинель увидел Канте на свалке случайно.

Бывший бегун-олимпиец, откуда ему было знать жизнь сироты из академии? Для него это стало шоком.

Тем временем Канте уже стукнуло 19, он забил 10 голов в 9-м дивизионе Франции. Вы хоть представляете, где это? Насколько низко?

Из его поколения Бензема в 19 уже был основным в "Лионе", Насри - в "Марселе", Гуркюфф - в "Ренне".

"Мы не говорили ему, что все кончено, хотя это читалось между строк, и он очень грустил", - вспоминал Перинель.

Операция "спасение Канте" — это его рук дело. Это Перинель повез Нголо летом 2010-го на еще один, последний просмотр в "Булонь", где работали его старые знакомые. Север Франции, Па-де-Кале — как всегда ветрено и дождливо. Канте и здесь был самым маленьким на поле, но после того, как оно окончательно превратилось в кашу, директор академии Жильбер Зонекин указал пальцем в его сторону:

"Он не понимал, как играть, но выделялся активностью, выносливостью и способностью менять темп. О таких говорят, что у них "огонь в ногах".

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Комната Канте в Булони. Фото: sofoot.com

Перинель, однако, продолжил — он также подал документы Канте в бухгалтерский колледж, заверив, что это лучшая жизнь, если с футболом не срастется.

По сути, Жан-Пьер тогда заменил Нголо отца, которого тот потерял.

Увы, жизнь несправедлива - он умер в 2014-м от рака, так и не увидев, кем стал его протеже.

***

А Нголо тем временем шел дальше.

Бухгалтерский колледж и футбольное поле были на разных концах города. Сначала он бегал на тренировки на своих двоих, потом купил скутер — все, на что хватило сбережений матери.

В общежитии они жили по четверо в комнате — 35 футболистов почти без надежды стать профи, и еще восемь таких же горе-баскетболистов.

По выходным их отпускали домой, но Нголо не уезжал. Не было куда и за что.

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Вид на Булонь с моря. Фото - La Voix du Nord

В "Булони" очень гордились своим главным воспитанником Франком Рибери, его именем названа одна из трибун стадиона. Впрочем, это также не то место, где футбол процветает. Лишь в сезоне-2009/10 столица французских рыбаков была представлена в элите; дальше — вылет.

Канте поначалу к основе не подпускали — все еще тактически слабый, неразумный.

Значительно лучше обстояли дела у соседа Нголо по комнате Максима Колена — этот правый защитник впоследствии играл в низших дивизионах Англии:

"Нголо не тусовался, другое воспитание. Очень религиозный. И его все любили. Я много где поиграл и уверяю вас, что такое случается крайне редко — когда у тебя нет врагов".

Религиозный — это про ислам, конечно. Канте постился в Рамадан, а в мечеть еженедельно ходил пешком в традиционной одежде.

И прежде чем дебютировать-таки среди профи, он сдал экзамены на бухгалтера.

***

А уже сам дебют - это была песня.

"Булонь" за пару туров до финиша вылетела из Лиги 2, и тренеры давали шанс резерву.

Это было 18 мая 2012 года, когда Канте вышел на замену на 79-й минуте матча с "Монако", где со штрафного забил... вратарь Даниэль Субашич. Красивый гол.

Ну, а уже через пару месяцев в 3-м дивизионе, Насьонале, Нголо поле не покидал вообще.

"Как знать, возможно, тот вылет был для нас благословением", - разводит философию Зонекин.

Канте забил уже в первом домашнем матче "Булони", обокрав защитника на чужой половине.

Журналисты, а их во Франции хватает даже на таком уровне, после игры сравнили Нголо с Клодом Макелеле за его старания и телосложение, но тот возразил:

"Не Макелеле. Лассана Диарра".

Когда Канте исполнилось 22 года, за плечами у него уже было 38 матчей в полупрофессиональной 3-й лиге, и это был шанс на карьеру середняка. "Ренн" его смотрел — мимо кассы, "Лилль" — тоже передумал. Пришлось Перинелю браться за дело еще раз — теперь уже в последний раз.

Осенью 2012-го он набрал спортивного директора "Кана" Алана Кавелью.

"Жан-Пьер сказал мне, что за "Булонь" играет очень, очень способный парень. Я ответил, что да, конечно, я его посмотрю, но на самом деле знаете сколько людей мне так звонили? Поэтому я немедленно об этом разговоре забыл.

Тогда Перинель позвонил мне еще раз через месяц и добился, чтобы я таки отправил скаута в Булонь. Тот посмотрел только тайм, а потом набрал меня: "Ален, в этом парне действительно что-то есть".

Кавелья, ясно, не поверил, ведь Канте был староват для юного таланта, поэтому поехал смотреть сам.

Ну, а уже в январе они подписали предварительный контракт.

***

Кан — столица Нормандии, здесь скутером уже никак.

Канте отложил из зарплаты себе на авто — Renault Megane. Когда Кавелья взглянул на одометр, там было 90 тысяч километров.

Впоследствии Канте шокировал "Челси" ездой на мини-купере; даже Азара подбил купить такой же. Но для него это естественно.

Так же, как посидеть дома у фанатов "Арсенала", которые пригласили его к себе в мечети — мусульманин не может отказаться, это стало бы неуважением.

Ну, и еще для Канте абсолютно нормально отбирать кучу мячей — так много, что уже в первый сезон в Лиге 2 он попал в символическую сборную турнира, а "Кан" немедленно вернулся в Лигу 1.

Это была интересная команда. Николя Себ играл глубокого опорника и страховал всех. Жульен Фере — креативный центрхав с великолепными стандартами; Кроос нормандского масштаба. Несчастный Эмилиано Сала на острие — до страшной катастрофы оставались считанные годы. Ну, а Канте играл повсюду. Имея Себа позади, он не боялся подниматься высоко и кошмарить соперников аж у их ворот.

Создавалось впечатление, что он хотел наверстать все упущенные в нищете годы. Матч с "Эвианом" — гол, с "Реймсом" — гол, с "Ренном" — удаление за два безумных подката еще до 30-й минуты.

Ну, и бенефис на "Велодроме" с "Марселем", где Канте просто съел Пайета, Айю и Жанелли Имбуля, которого тогда раскручивали чуть ли не как нового Погба.

176 отборов, 106 перехватов — лучшие цифры Лиги 1 сезона-2014/15 — вот как он дебютировал в элите.

И еще посреди сезона L'Equipe вышла с Нголо на обложке и одним словом: "Монстр".

***

Ох и поднял он тогда температуру на рынке!

Марсело Бьелса требовал от криминальных боссов "Марселя" Канте и Идриссу Гейе, что тогда выступал за "Лилль". Имея также Айю, Пайета и Жиньяка в нападении, они могли бросить вызов Златану и "ПСЖ", само собой. Но мафию это не впечатлило.

За Канте они предложили "Кану" 5 млн, что гендир Ксавье Гравлен назвал "неуважением к клубу и игроку".

В ответ твитер "Марселя" насмехался над лидером нормандцев, типа, «это что за Мончи из Кальвадоса вообще?"

Не секрет, что сам Канте очень хотел на "Велодром", даже агента менял, чтобы это ускорить, но не получилось — провансальцы уже слишком прогнили.

Когда вместо Нголо и Гейе "Марсель" привез Бьелсе старых и вечно травмированных Абу Диаби и Лассана Диарра, тот объявил об отставке.

С этого, к слову, началось глубокое падение южан, они закончили аж 13-ми спустя всего год.

Ну, а Канте шеф-скаут "Лестера" Стив Уолш вывез в Англию почти тайно, заставив выключить телефон, чтобы конкуренты не пронюхали. "Кан" за него получил 8 млн, но даже важнее 240 тысяч для "Сюрена". По словам Виля, без них клуб не отремонтировал бы свои три поля и не купил бы два микроавтобуса, чтобы возить малышню на соревнования:

"Пожалуй, мы еще поставим Нголо статую перед стадионом. Это хорошая идея".

Войтына, который видит Канте чаще, тоже двумя руками "за". Говорит, тот совсем не изменился и остался таким, как был.

Изменились разве что цифры Нголо. Двукратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата мира, клубного чемпионата мира, лучший игрок сезона АПЛ, кавалер Ордена Почетного Легиона, он зарабатывает в Саудовской Аравии 21 млн евро в год и в свои 33 года тащит Францию к еще одному титулу.

Все его поколение уже не выдерживает. Исчезла мощь у Жиру, а у Гризманна — идеи; Погба вляпался в историю, а Варана съели травмы. Насри и Бен-Арфа — промолчим.

Наверное, Нголо до сих пор здесь, поскольку начал позже остальных, следовательно сохранил больше сил на конец пути, начавшегося с копания в переполненных помойках после 3:0 над Бразилией:

"Как бы там ни было, а я счастливчик. Есть миллионы людей, которые хотят делать то, что мы, и это благословение Аллаха — достичь этого. Вот почему я всегда выкладываюсь, при каждой возможности. А уж играть за свою страну — это и подавно больше любых денег".

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.