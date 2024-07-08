Рылся в мусоре, выучился на бухгалтера и толкнул в яму Марсель: Нголо Канте, которого вы не знали

Нголо Канте привык много двигаться.

Его отец собирал мусор в центре Парижа, и с детства брал его с собой.

Мама взять не могла, поскольку работала уборщицей у богатых клиентов, туда не пускали.

Нголо было 7 лет, когда Франция выиграла домашний мундиаль, и страну охватила футбольная лихорадка. Для семьи Канте это были дни процветания — мусора было очень много, и часто маленький Нголо находил что-то ценное.

А еще через неделю — поплелся в ближайшую спортивную школу.

Да-да, Анри, Трезеге, Тюрам, Виейра, Зидан в том году указали путь тысячам юных мигрантов.

Young Guns : HENRY - ANELKA - TREZEGUET

A few weeks before 1998 World Cup

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***

Родители не могли с ним пойти, поэтому документы заполнила старшая сестра.

Первым тренером Нголо был тоже мигрант — поляк Петр Войтына, который после чемпионства "Лестера" раздал интервью больше, чем многие звезды.

"Мы оцениваем каждого ребенка, и Нголо удивил тем, что мог отобрать мяч у любого, а дальше отдавал пас. Дети его возраста пытаются лезть в дриблинг на всех".

И еще он выделялся телосложением — невероятно, аномально низкий.

"Слушай, я ставил его в 12 лет играть против 14-летних, и самые сильные носили его на руках, как игрушку".

Войтына и не знал, когда у Канте умер папа. В "Сюрене" вызывали родителей только в случае проблем, а Нголо их не создавал. Всегда улыбчивый, готовый на все.



Канте (крайний слева) с партнерами только что выиграли кубок. Фото: JS Suresnes Канте (крайний слева) с партнерами только что выиграли кубок. Фото: JS Suresnes

Секретарь "Сюрена" Пьер Виль вспоминает, как в шутку пригрозил выгнать его, если малыш за месяц не сможет набить мяч по сто раз на каждой ноге и столько же — головой. Нголо ничего не ответил, но когда 30 дней прошло, позвал Виля, чтобы показать.

Это тогда они начали его продвигать. В 14 лет давали играть за команду U19; возили на просмотры в "Ренн", "Лорьян", "Амьен", Клерфонтен и "ПСЖ" — и никто не откликнулся, даже не попросил телефон.

Виль говорит, что в ту пору детские тренера искали крупных, мощных подростков; Виейра и Десайи были ориентирами.

Ко всему, Нголо укачивало в дороге, а бутсы он носил на два размера больше — такие уж нашел на распродаже.

Но все равно он всегда улыбался.



12-летний Канте (в центре) с командой, 2003 год. Фото: JS Suresnes 12-летний Канте (в центре) с командой, 2003 год. Фото: JS Suresnes

***

Президент "Сюрена" Жан-Пьер Перинель увидел Канте на свалке случайно.

Бывший бегун-олимпиец, откуда ему было знать жизнь сироты из академии? Для него это стало шоком.

Тем временем Канте уже стукнуло 19, он забил 10 голов в 9-м дивизионе Франции. Вы хоть представляете, где это? Насколько низко?

Из его поколения Бензема в 19 уже был основным в "Лионе", Насри - в "Марселе", Гуркюфф - в "Ренне".

"Мы не говорили ему, что все кончено, хотя это читалось между строк, и он очень грустил", - вспоминал Перинель.

Операция "спасение Канте" — это его рук дело. Это Перинель повез Нголо летом 2010-го на еще один, последний просмотр в "Булонь", где работали его старые знакомые. Север Франции, Па-де-Кале — как всегда ветрено и дождливо. Канте и здесь был самым маленьким на поле, но после того, как оно окончательно превратилось в кашу, директор академии Жильбер Зонекин указал пальцем в его сторону:

"Он не понимал, как играть, но выделялся активностью, выносливостью и способностью менять темп. О таких говорят, что у них "огонь в ногах".



Комната Канте в Булони. Фото: sofoot.com Комната Канте в Булони. Фото: sofoot.com

Перинель, однако, продолжил — он также подал документы Канте в бухгалтерский колледж, заверив, что это лучшая жизнь, если с футболом не срастется.

По сути, Жан-Пьер тогда заменил Нголо отца, которого тот потерял.

Увы, жизнь несправедлива - он умер в 2014-м от рака, так и не увидев, кем стал его протеже.

***

А Нголо тем временем шел дальше.

Бухгалтерский колледж и футбольное поле были на разных концах города. Сначала он бегал на тренировки на своих двоих, потом купил скутер — все, на что хватило сбережений матери.

В общежитии они жили по четверо в комнате — 35 футболистов почти без надежды стать профи, и еще восемь таких же горе-баскетболистов.

По выходным их отпускали домой, но Нголо не уезжал. Не было куда и за что.



Вид на Булонь с моря. Фото - La Voix du Nord Вид на Булонь с моря. Фото - La Voix du Nord

В "Булони" очень гордились своим главным воспитанником Франком Рибери, его именем названа одна из трибун стадиона. Впрочем, это также не то место, где футбол процветает. Лишь в сезоне-2009/10 столица французских рыбаков была представлена в элите; дальше — вылет.

Канте поначалу к основе не подпускали — все еще тактически слабый, неразумный.

Значительно лучше обстояли дела у соседа Нголо по комнате Максима Колена — этот правый защитник впоследствии играл в низших дивизионах Англии:

"Нголо не тусовался, другое воспитание. Очень религиозный. И его все любили. Я много где поиграл и уверяю вас, что такое случается крайне редко — когда у тебя нет врагов".

Религиозный — это про ислам, конечно. Канте постился в Рамадан, а в мечеть еженедельно ходил пешком в традиционной одежде.

И прежде чем дебютировать-таки среди профи, он сдал экзамены на бухгалтера.

???? IMAGES - Yacine Brahimi, Ismael Bennacer et N’Golo Kanté font le Hajj. pic.twitter.com/dJvZMI08Xm — Média Musulman (@IslamMediaFR) June 27, 2023

***

А уже сам дебют - это была песня.

"Булонь" за пару туров до финиша вылетела из Лиги 2, и тренеры давали шанс резерву.

Это было 18 мая 2012 года, когда Канте вышел на замену на 79-й минуте матча с "Монако", где со штрафного забил... вратарь Даниэль Субашич. Красивый гол.

Ну, а уже через пару месяцев в 3-м дивизионе, Насьонале, Нголо поле не покидал вообще.

"Как знать, возможно, тот вылет был для нас благословением", - разводит философию Зонекин.

Канте забил уже в первом домашнем матче "Булони", обокрав защитника на чужой половине.

Журналисты, а их во Франции хватает даже на таком уровне, после игры сравнили Нголо с Клодом Макелеле за его старания и телосложение, но тот возразил:

"Не Макелеле. Лассана Диарра".

Когда Канте исполнилось 22 года, за плечами у него уже было 38 матчей в полупрофессиональной 3-й лиге, и это был шанс на карьеру середняка. "Ренн" его смотрел — мимо кассы, "Лилль" — тоже передумал. Пришлось Перинелю браться за дело еще раз — теперь уже в последний раз.

Осенью 2012-го он набрал спортивного директора "Кана" Алана Кавелью.

"Жан-Пьер сказал мне, что за "Булонь" играет очень, очень способный парень. Я ответил, что да, конечно, я его посмотрю, но на самом деле знаете сколько людей мне так звонили? Поэтому я немедленно об этом разговоре забыл. Тогда Перинель позвонил мне еще раз через месяц и добился, чтобы я таки отправил скаута в Булонь. Тот посмотрел только тайм, а потом набрал меня: "Ален, в этом парне действительно что-то есть".

Кавелья, ясно, не поверил, ведь Канте был староват для юного таланта, поэтому поехал смотреть сам.

Ну, а уже в январе они подписали предварительный контракт.

***

Кан — столица Нормандии, здесь скутером уже никак.

Канте отложил из зарплаты себе на авто — Renault Megane. Когда Кавелья взглянул на одометр, там было 90 тысяч километров.

Впоследствии Канте шокировал "Челси" ездой на мини-купере; даже Азара подбил купить такой же. Но для него это естественно.

Так же, как посидеть дома у фанатов "Арсенала", которые пригласили его к себе в мечети — мусульманин не может отказаться, это стало бы неуважением.

Ну, и еще для Канте абсолютно нормально отбирать кучу мячей — так много, что уже в первый сезон в Лиге 2 он попал в символическую сборную турнира, а "Кан" немедленно вернулся в Лигу 1.

Это была интересная команда. Николя Себ играл глубокого опорника и страховал всех. Жульен Фере — креативный центрхав с великолепными стандартами; Кроос нормандского масштаба. Несчастный Эмилиано Сала на острие — до страшной катастрофы оставались считанные годы. Ну, а Канте играл повсюду. Имея Себа позади, он не боялся подниматься высоко и кошмарить соперников аж у их ворот.

Создавалось впечатление, что он хотел наверстать все упущенные в нищете годы. Матч с "Эвианом" — гол, с "Реймсом" — гол, с "Ренном" — удаление за два безумных подката еще до 30-й минуты.

Ну, и бенефис на "Велодроме" с "Марселем", где Канте просто съел Пайета, Айю и Жанелли Имбуля, которого тогда раскручивали чуть ли не как нового Погба.

176 отборов, 106 перехватов — лучшие цифры Лиги 1 сезона-2014/15 — вот как он дебютировал в элите.

И еще посреди сезона L'Equipe вышла с Нголо на обложке и одним словом: "Монстр".

***

Ох и поднял он тогда температуру на рынке!

Марсело Бьелса требовал от криминальных боссов "Марселя" Канте и Идриссу Гейе, что тогда выступал за "Лилль". Имея также Айю, Пайета и Жиньяка в нападении, они могли бросить вызов Златану и "ПСЖ", само собой. Но мафию это не впечатлило.

За Канте они предложили "Кану" 5 млн, что гендир Ксавье Гравлен назвал "неуважением к клубу и игроку".

В ответ твитер "Марселя" насмехался над лидером нормандцев, типа, «это что за Мончи из Кальвадоса вообще?"

Не секрет, что сам Канте очень хотел на "Велодром", даже агента менял, чтобы это ускорить, но не получилось — провансальцы уже слишком прогнили.

Когда вместо Нголо и Гейе "Марсель" привез Бьелсе старых и вечно травмированных Абу Диаби и Лассана Диарра, тот объявил об отставке.

С этого, к слову, началось глубокое падение южан, они закончили аж 13-ми спустя всего год.

Ну, а Канте шеф-скаут "Лестера" Стив Уолш вывез в Англию почти тайно, заставив выключить телефон, чтобы конкуренты не пронюхали. "Кан" за него получил 8 млн, но даже важнее 240 тысяч для "Сюрена". По словам Виля, без них клуб не отремонтировал бы свои три поля и не купил бы два микроавтобуса, чтобы возить малышню на соревнования:

"Пожалуй, мы еще поставим Нголо статую перед стадионом. Это хорошая идея".

Войтына, который видит Канте чаще, тоже двумя руками "за". Говорит, тот совсем не изменился и остался таким, как был.

Изменились разве что цифры Нголо. Двукратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата мира, клубного чемпионата мира, лучший игрок сезона АПЛ, кавалер Ордена Почетного Легиона, он зарабатывает в Саудовской Аравии 21 млн евро в год и в свои 33 года тащит Францию к еще одному титулу.

Все его поколение уже не выдерживает. Исчезла мощь у Жиру, а у Гризманна — идеи; Погба вляпался в историю, а Варана съели травмы. Насри и Бен-Арфа — промолчим.

Наверное, Нголо до сих пор здесь, поскольку начал позже остальных, следовательно сохранил больше сил на конец пути, начавшегося с копания в переполненных помойках после 3:0 над Бразилией: