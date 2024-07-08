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Экс-кипер Словакии: Кальцона как будто Капелло и Гвардиола в одном лице, а все мы просто клоуны
Бывший игрок сборной раскритиковал поведение тренера
Football Italia
Ян Муха (вратарь Словакии, 2008-2016) недоволен тем, как Францеско Кальцона позиционирует себя в национальной команде.
"Он впервые стал главным тренером и не умеет принимать критику. Да, и я, и многие другие его критиковали, но это было справедливо. Это была конструктивная критика. Кальцона должен поблагодарить нас за нее, потому что не вывел бы сборную на Евро-2024.
Меня пригласили в студию, чтобы я высказал свое мнение о выступлении Словакии. Я поздравил тренера и его команду с хорошо проделанной работой, а Кальцона в ответ выдает странный восьмиминутный монолог. Как будто он Капелло и Гвардиола в одном лице, а все мы просто клоуны".
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"Словакия выиграла один матч, а Кальцона прыгает так, будто спас словацкий футбол. Если ты не умеешь принимать критику, ты не можешь быть тренером. Тогда тебе лучше найти другую работу.
Повторюсь, я положительно оцениваю выступление сборной. Нам теперь есть на что опираться. Надеюсь, мы увидим еще лучшие результаты. Если только Кальцона сконцентрируется на футболе, а не на лягушачьих войнах. Никто с ним не сражается, только он сам с собой”, – заявил экс-кипер.
Муха сыграл в национальной команде 46 матчей.
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