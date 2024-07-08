Экс-кипер Словакии: Кальцона как будто Капелло и Гвардиола в одном лице, а все мы просто клоуны

Ян Муха (вратарь Словакии, 2008-2016) недоволен тем, как Францеско Кальцона позиционирует себя в национальной команде.

"Он впервые стал главным тренером и не умеет принимать критику. Да, и я, и многие другие его критиковали, но это было справедливо. Это была конструктивная критика. Кальцона должен поблагодарить нас за нее, потому что не вывел бы сборную на Евро-2024.

Меня пригласили в студию, чтобы я высказал свое мнение о выступлении Словакии. Я поздравил тренера и его команду с хорошо проделанной работой, а Кальцона в ответ выдает странный восьмиминутный монолог. Как будто он Капелло и Гвардиола в одном лице, а все мы просто клоуны".