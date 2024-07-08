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Испания – Франция. АУДИО онлайн трансляция полуфинала ЕВРО
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images_
UA-Футбол организует комментарий первого полуфинального поединка между сборными Испании и Франции.
Испании не позавидуешь: сначала 120 минут битвы с Германией и потеря нескольких футболистов из-за травм, теперь встреча с еще одним фаворитом турнира. Тем не менее, сама команда Де Ла Фуэнте, наверное, главный претендент на победу в турнире, ну, чисто по игре хотя бы, неправда ли? Сможет ли "Красная Фурия" пройти еще одного грозного соперника и выйти в финал? Или же Мбаппе и компания возьмут верх? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 июля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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