Испания – Франция. АУДИО онлайн трансляция полуфинала ЕВРО

UA-Футбол организует комментарий первого полуфинального поединка между сборными Испании и Франции.

Испании не позавидуешь: сначала 120 минут битвы с Германией и потеря нескольких футболистов из-за травм, теперь встреча с еще одним фаворитом турнира. Тем не менее, сама команда Де Ла Фуэнте, наверное, главный претендент на победу в турнире, ну, чисто по игре хотя бы, неправда ли? Сможет ли "Красная Фурия" пройти еще одного грозного соперника и выйти в финал? Или же Мбаппе и компания возьмут верх? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 9 июля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев