ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам: Франция вышла в полуфинал Евро, и это достижение. Горжусь своими игроками
Комментарий наставника "трёхцветных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о выступлении своих подопечных на Евро-2024.
"Мы вышли в полуфинал, и это достижение, даже если люди ожидали нас здесь увидеть. Горжусь своими игроками, хоть и не всё было сделано идеально. Я хотел бы воспользоваться этим моментом и извлечь из него максимум пользы", - передаёт слова Дешама пресс-служба УЕФА.
Напомним, в четвертьфинале турнира Франция одолела Португалию (0:0, 5:3 по пенальти), а в 1/2 встретится с Испанией.
Популярное сейчас
- Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
- Дитятьев - о Хачериди в Колосе-2: Это будет зависеть от Жени
- Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО