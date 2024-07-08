Дешам: Франция вышла в полуфинал Евро, и это достижение. Горжусь своими игроками

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о выступлении своих подопечных на Евро-2024.

"Мы вышли в полуфинал, и это достижение, даже если люди ожидали нас здесь увидеть. Горжусь своими игроками, хоть и не всё было сделано идеально. Я хотел бы воспользоваться этим моментом и извлечь из него максимум пользы", - передаёт слова Дешама пресс-служба УЕФА.