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Нидерланды – Англия. АУДИО онлайн трансляция полуфинала ЕВРО
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images_
UA-Футбол организует комментарий второго полуфинального поединка между сборными Нидерландов и Англии.
Наверное, большинство нейтральных болельщиков жаждет вылета команды Гарета Саутгейта с чемпионата Европы. На данный момент "три льва" демонстрируют скучный, прагматичный и в целом крайне неинтересный футбол. Тем не менее, Англия уверенно идет к своей цели. Остановят ли ее Нидерланды? Смогут ли зажечь так же, как с Турцией? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 июля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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