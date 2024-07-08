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Ваут Вегхорст: У нас есть уникальная возможность. Все, что нам нужно сделать, это выиграть еще две игры
Впрочем, соперники тоже настроены на такой результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе сборная Нидерландов в четвертьфинальном поединке против Турции совершили камбэк и переиграли своего соперника со счетом 2:1. Нападающий "оранжевых" Ваут Вегхорст несмотря на то, что не является основным игроком своей команды, немало пользы приносит выходя на замену (на его счету гол+пас на Евро-2024). Голландец заявил, что хоть он не имеет больших способностей в футболе, он доволен своей ролью в сборной.
"Я никогда не был величайшим талантом, возможно, именно поэтому скауты никогда не приглашали меня на просмотр, но я никогда не сдавался. Я хотел бы выйти в старте. Очевидно, что я ожидаю большего, но я доволен своей ролью. У нас есть уникальная возможность. Все, что нам нужно сделать, это выиграть еще две игры. Это очень просто", - цитирует Вегхорста Marca.
Напомним, что полуфинальный поединок Нидерланды - Англия состоится 10 июля в 22:00 в Дортмунде.
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