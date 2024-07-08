ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Евро-2024 Руис ответил на вопрос о своём будущем
Смены клубной прописки ожидать не стоит
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Испании и "Пари Сен-Жермен" Фабиан Руис высказался о своих дальнейших планах.
"Я чувствую себя хорошо в "ПСЖ", и счастлив там. У меня ещё действует контракт на следующие три года. Нам еще предстоит достичь многих целей, — цитирует 28-летнего испанца журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Le Parisien.
В прошлом сезоне за "ПСЖ" Руис отметился 3 голами и 5 ассистами в 35 матчах во всех турнирах. В составе парижского клуба Фабиан выступает с 2022 года.
???????? Fabian Ruiz on his future: "I feel good at PSG, I'm happy there. I'm still under contract for the next three years".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024
"We still have many targets to achieve at PSG", told Le Parisien. pic.twitter.com/1l1MoNfkz1
Популярное сейчас
- Журавчак: Нужно менять Реброва? Это радикальный шаг. Нет тренеров, которые только выигрывают
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок
- Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО