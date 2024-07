Звезда Евро-2024 Руис ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник сборной Испании и "Пари Сен-Жермен" Фабиан Руис высказался о своих дальнейших планах.

В прошлом сезоне за "ПСЖ" Руис отметился 3 голами и 5 ассистами в 35 матчах во всех турнирах. В составе парижского клуба Фабиан выступает с 2022 года.

Fabian Ruiz on his future: "I feel good at PSG, I'm happy there. I'm still under contract for the next three years".



"We still have many targets to achieve at PSG"