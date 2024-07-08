Звезда Евро-2024 Руис ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник сборной Испании и "Пари Сен-Жермен" Фабиан Руис высказался о своих дальнейших планах.

"Я чувствую себя хорошо в "ПСЖ", и счастлив там. У меня ещё действует контракт на следующие три года. Нам еще предстоит достичь многих целей, — цитирует 28-летнего испанца журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Le Parisien.

В прошлом сезоне за "ПСЖ" Руис отметился 3 голами и 5 ассистами в 35 матчах во всех турнирах. В составе парижского клуба Фабиан выступает с 2022 года.