"Рождается меньше суперзвёзд, чем раньше". Де Дзерби объяснил провал Италии на Евро-2024

Новоиспечённый главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби высказал свою версию, почему сборная Италии неудачно выступила на чемпионате Европы-2024.

"Кризис не имеет лишь одной причины. Сейчас рождается меньше суперзвезд, чем раньше, и не хватает возможностей, методов, инвестиций.

В Серии А много легионеров, но если они играют - значит, они лучше. Верхушка системы в виде национальной сборной расплачивается за это", - сказал итальянец в интервью Zeta Luiss.