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"Рождается меньше суперзвёзд, чем раньше". Де Дзерби объяснил провал Италии на Евро-2024
Мнение специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспечённый главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби высказал свою версию, почему сборная Италии неудачно выступила на чемпионате Европы-2024.
"Кризис не имеет лишь одной причины. Сейчас рождается меньше суперзвезд, чем раньше, и не хватает возможностей, методов, инвестиций.
В Серии А много легионеров, но если они играют - значит, они лучше. Верхушка системы в виде национальной сборной расплачивается за это", - сказал итальянец в интервью Zeta Luiss.
Напомним, в 1/8 финала Евро Италия уступила Швейцарии со счётом 0:2.
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