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Коло Муани о сборной Испании: Это одна из лучших команд на Евро, они играют в очень хороший футбол
Надеемся увидеть интересный поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже завтра определится первый финалист Евро-2024. На пресс-конференции нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани заявил, что он ожидает очень тяжелый поединок с испанцами, а также отметил, что многие команды имеют низкую результативность на этом турнире.
"С начала соревнований нам не хватало голов. Но я думаю, что лучшим бомбардиром соревнований станет игрок, который будет иметь три забитых мяча. Дело не только в нас, а во всех участниках. Мы должны быть менее торопливыми в последних играх. Это сезон, который мне придется быстро забыть, такие вещи случаются. В конце концов, я закончил с восемью голами, но от меня не ожидали, что я буду на таком уровне. Это разочаровывает по сравнению с сезоном, который я провел во Франкфурте. [Испания] Это одна из лучших команд на Евро, они играют в очень хороший футбол, а Евро становится все сложнее и сложнее. Нико [Уильямс] и Ламин [Ямал] - очень хорошие игроки, но и мы тоже. Не могу сказать, что мы их боимся", - цитирует Коло Муани Marca.
Напомним, что полуфинальный матч Испания - Франция состоится 9 июля в 22:00 на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
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