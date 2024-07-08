Мората: Готов отрезать себе руку ради победы на Евро

Капитан сборной Испании Альваро Мората рассказал о своём отношении к критике в свой адрес.

"Я не несчастен, совсем нет. Но это правда, что в Испании мне очень трудно быть счастливым. В конце концов, всегда что-то всплывает. На днях я сделал жест журналистам, просто свистнул - я думал, что это останется между нами, но какой-то журналист опубликовал его. В Испании нет уважения ни к чему и ни к кому.

Часто я бываю счастлив, но в другие моменты мне тяжело. Это мой характер. Когда я возвращаюсь домой, я очень счастлив, но перед людьми я чувствую себя будто голым, и, возможно, это не позволяет мне выкладываться полностью.

Недавно говорили, что я плакал, потому что получил желтую карточку. Что за чушь! Я плакал, потому что моя страна со мной в качестве капитана вышла в полуфинал. Они меня критикуют, хотя я готов отрезать себе руку, чтобы выиграть чемпионат Европы", - цитируе форварда Relevo.