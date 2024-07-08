Двух таймов мало, двух голов много. Акценты зрителя на четвертьфиналах Евро

Этот раунд плей-офф Евро-2024 запомнится, в первую очередь, обилием дополнительного времени. Оно понадобилось в трех случаях из четырех, да и в последнем команды были на волосок от экстра-таймов. Ну, борьбы было с избытком, а что с игрой?

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Ею порадовали лишь в половине матчей. И семь голов в основное время - менее двух за игру, в среднем - косвенное тому подтверждение. Если оценивать по десятибалльной шкале, то я поставил бы ¼ финала 6,25 балла. Или тройку с плюсом по старой школьной схеме. В целом футбол здесь не выиграл. Скорее сыграл вничью.

Чем старше (и мудрее?) я становился, тем отчетливее понимал: футбол - это два тайма. И полноценная победа одерживается в этот отрезок времени. Все прочее - искусственная необходимость. В овертайме определяется, кто терпеливее и выносливее. В “лотерее” - кто удачливее и крепче нервами. А кто лучше играет???

Испания - Германия 2:1

Португалия - Франция 0:0 (3:5)

Англия - Швейцария 1:1 (5:3)

Нидерланды - Турция 2:1

Зрелищность. Предсказуемо лучшим стал “финал до финала”: Испания - Германия - одиннадцать голевых моментов и игра, которая смотрелась на одном дыхании. Нидерланды с Турцией, на самом деле, соорудили лишь на один меньше. Но все это удовольствие, кроме гола турок, имело место уже после перерыва.

Если говорить об основном времени матча, то Португалия и Франция создали примерно вдвое меньше шансов для взятия ворот, и тоже почти все во втором тайме.

А вот все, чем развлекли зрителя Англия со Швейцарией, это два гола в течение пяти минут в концовке этого тайма - больше за полтора часа у них не было ни-че-го.

Интрига. Для любителей пощекотать нервы это был воистину пир. В единственном поединке, который не дотянул до третьей серии, голландец Вербрюгген лишил надежд турок, отбив удар Бардакчи на 2-й компенсированной минуте.

На 3-й, но добавленной уже ко второму экстра-тайму, промах немца Фюллькруга позволил испанцам избежать серии пенальти. А вот французы и англичане выбили из турнира португальцев и швейцарцев соответственно в послематчевой “лотерее” лишь за счет одного неудачного удара последних.

Вы ловили кайф? А я сожалел о том, что лучшего определяет одно неверное движение. И вот уже ты на коне, а он - за бортом. Или наоборот. Мало в этом футбола, ребята.

Логика. Максимально справедливым исходом стала ничья Англии со Швейцарией, разве что она по-хорошему должна была быть нулевой. Заслужили победу именно с этим счетом 2:1 испанцы, пусть ненамного, но минимально достаточно превзошедшие немцев в атаке. С одной оговоркой: в основное время.

Франция должна была закрывать игру во втором тайме, имея последней три шанса кряду за восемь минут. И тогда вряд ли кто-то рассказывал бы о том, что португальцы смотрелись достойнее - экстра-таймы, опять-таки, не в счет.

А вот турки, как ни прискорбно признавать, должны были выигрывать с обратным счетом. Как говорится, Депай мне друг, но истина дороже. Болел за Нидерланды, но как раз их победа выглядит наименее закономерной по соотношению голевых шансов.

Судейство. Безусловно худшим стал арбитраж англичанина Тейлора. Уже на 4-й минуте он обязан был сделать предупреждение Кроосу хотя бы за один из двух грубых фолов. И тогда на 67-й - уже имея его в пассиве, немец вполне мог быть удален, при счете 0:1 в пользу Испании. А это, извините, уже была бы совсем другая история.

Много шума вызвал не назначенный пенальти в испанские ворота за игру рукой Кукурельи в дополнительное время. По всем формальным признакам, как консультировал меня Юстас, а его инструктировали свыше, это неумышленная рука: она находится в естественном положении (“на 5 часов”), и игрок убирал ее от мяча.

Проблема в том, что, по словам того же моего коллеги: “в этом году в ведущих европейских лигах такие ставили 9 из 10. А в Англии 10 из 10”. Правда, как выяснилось позже, перед Евро команды предупреждались о том, что такое судиться не будет. Плюс любопытная мелочь от Юстаса: “Я такие не ставлю”. Так, просто к слову.

И чтобы закончить с этим, еще до Кукурельи в этой атаке вполне мог быть зафиксирован офсайд, а мой коллега углядел еще и вероятную игру рукой у немцев. А он там у себя, в Германии, болел явно не за испанцев.

Скажу так: по мне, гораздо перспективнее смотрелся фол на Фюллькруге на 77-й минуте, при тех же 0:1. Но давать пенальти за едва не снятую с соперника футболку нынче отчего-то не комильфо. Короче, выходит, что на результате судейство как бы и не сказалось. Но по впечатлениям оно было худшим на всем этом Евро.

Везение. По значимости эпизода, больше всех повезло Франции - удар Феликса в стойку ворот стал определяющим для неудачи португальцев в серии пенальти. Следующей назову Англию - крестовина, в которую закрутил мяч с углового Шакири на 117-й минуте, возможно, спасла ее от вылета и позволила вползти в “лотерею”.

Штанга от Фюллькруга на той же 77-й? Кто его знает, сравняй счет немцы на двенадцать минут раньше, отнюдь не исключено, что они могли бы и добить Испанию в основное время.

Ну и, пожалуй, упомяну все-таки штангу Гюлера со штрафного на 56-й минуте, хоть, по версии комментаторов, вратарь Нидерландов там все контролировал. На секундочку, при 1:0 в пользу турок.

Личности. Еще одно подтверждение некоторой ущербности четвертьфинального раунда - регулярных героев ключевых эпизодов я обнаружил только в одном матче. Лучшем.

Чаще всех в центре внимания оказывался испанец Ямаль: три ассиста, один из них голевой, и опасный штрафной удар. Дальше идет официальный герой поединка - Ольмо. Затем очередь немцев: сначала вышедший на замену Виртц, потом Киммих. И замкнет список самых ярких фигур ¼ финала третий представитель Испании - Мората.

Симпатии. Больше всех на зрителя играли Испания, Германия и Турция - именно в таком порядке. Меньше всех - Англия со Швейцарией. Да и Португалия порадовала лишь двумя моментами подряд за три минуты. Вы не забыли? Мы говорим здесь об основном времени игры.

Игра Нидерландов и Франции после перерыва позволяет отнести их к среднему уровню.

Привожу таблицу зрелищности восьми лучших команд Евро. И напоминаю: здесь тоже учитываются лишь голевые моменты, созданные в классические два тайма. По подсчетам автора.

Испания - 41 Германия - 38 Нидерланды - 33 Франция - 30 Швейцария - 24 Турция - 23 Португалия - 18 Англия - 15

Не правда ли, здесь все очевидно: кто и чье место занял в полуфинале?

Анонсы. Предпочтения автора в ½ финала общеизвестны: Испания и Нидерланды. Но есть такая нехорошая чуйка, что в финал пробьются всеми правдами и неправдами те, кто, с точки зрения любителя игры, заслуживает этого меньше - Франция и Англия.

Помимо прочего, она базируется на игровой несолидности голландцев (уже писал, что для этой команды полуфинал видится потолком) и кадровых проблемах испанцев.

Отсутствие в финале Испании станет главным разочарованием нынешнего Евро. А победа в нем Англии - позорной трагикомедией европейского футбола, сродни тем, что наблюдались в 2004 и 2016 годах. Уж если Рио Фердинанд называет игру команды Саутгейта уродливой, то мне остается только под этим подписаться.

Даже если в решающих матчах гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя. Слишком много времени они украли у нас до этого.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine