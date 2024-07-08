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Букайо Сака: У нас осталось две игры, которые могут изменить нашу жизнь
Вингер сборной Англии также вспомнил проигрыш итальянцам на предыдущем турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
11 июля 2021 года Букайо Сака пережил худшую ночь в своей футбольной карьере: Англия проиграла финал Евро-2020 Италии по пенальти (1:1, 3:2) после того, как игрок "Арсенала", которому тогда было всего 19, не реализовал пятый и последний пенальти. Через три года вингер помог "трем львам" не только отыграться по ходу матча против Швейцарии, но также реализовал свой удар в серии 11-метровых. Букайо Сака отметил, что несмотря на неудачу трехлетней давности, он готов бить послематчевые пенальти в дальнейшем.
"Последний раз, когда мы играли в серии пенальти на чемпионате Европы, все знают, что произошло, но я верю в Бога. После такого очень трудно оправиться, и я воспользовался шансом. Однажды ты терпишь неудачу, но я один из тех, кто хочет вернуться в подобную ситуацию. Я не могу думать о прошлом. Это уже случилось. Я знаю, что есть много нервных людей, которые наблюдают за этим, например, моя семья, но я сохранил спокойствие и забил свой пенальти. У нас осталось две игры, которые могут изменить нашу жизнь. Войти в историю и достичь того, чего сборная Англии никогда раньше не достигала", - цитирует Букайо Саку Marca.
Добавим, что в случае выхода в финал сборная Англии встретится с победителем пары Испания - Франция.
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