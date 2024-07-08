Начо: Франция демонстрирует более оборонительный футбол, но они могут остановить нас

Защитник сборной Испании Начо Фернандес высказался в преддверии поединка с Францией в 1/2 финала чемпионата Европы-2024.

"Франция – очень физически мощная команда, у них есть и футболисты высочайшего уровня. На этом Евро, возможно, они демонстрируют более оборонительный футбол, но это команда, которая может остановить вас, поставить вас в неудобное положение на многие минуты матча, а это то, чего мы не хотим.

Наша идея – перехватить инициативу и доставлять им проблемы при работе с ячом, как мы это сделали всем соперникам на этом чемпионате. Игрой в атаке. Нам надо быть очень осторожными и не допускать опасных контратак", - цитирует Начо Marca.