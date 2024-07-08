Стали известны главные арбитры полуфинальных матчей Евро-2024

Славко Винчич рассудит матч между сборными Испании и Франции в рамках 1/2 финала чемпионата Европы-2024. Словенский рефери дважды был задействован на этом турнире: Венгрия - Швейцария (1-й тур, 1:3) и Испания - Италия (2-й тур, 1:0). Ассистентами 44-летнего арбитра на бровках поля станут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, словак Иван Кружляк будет четвертым судьей. В качестве главного видеоассистента Винчича на системе VАR назначен словенец Нейц Кайтазович.

Также Феликс Цвайер будет судить второй полуфинальный поединок этого турнира Нидерланды - Англия. Немец трижды был привлечен в качестве главного рефери на Евро-2024: Италия - Албания (1-й тур, 2:1), Турция - Португалия (2-й тур, 0:3) и Румыния - Нидерланды (1/8 финала, 0:3). Ассистентами 43-летнего арбитра на бровках поля станут его соотечественники Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, а четвертым судьей будет Даниэль Зиберт. В качестве главного видеоассистента Цваера на системе VАR назначен немец Бастиан Данкерт.

Добавим, что матчи Испания - Франция и Нидерланды - Англия состоятся 9 и 10 июля соответственно в 22:00 по киевскому времени.