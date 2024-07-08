Кукурелья - об игре рукой в матче с Германией: Если эксперты говорят, что это не пенальти - так оно и есть

Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал неоднозначный эпизод со своим участием в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1).

"Меня успокоило то, что судья ничего не сказал. Если эксперты говорят, что это не пенальти за игру рукой - так оно и есть", - приводит слова латераля Marca.

Напомним, при счёте 1:1 на 106-й минуте встречи мяч после удара Джамала Мусиалы угодил в руку Кукурельи в штрафной площади, но главный арбитр Энтони Тейлор не назначил пенальти в ворота Испании.