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Кукурелья - об игре рукой в матче с Германией: Если эксперты говорят, что это не пенальти - так оно и есть
Хитрый ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал неоднозначный эпизод со своим участием в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1).
"Меня успокоило то, что судья ничего не сказал. Если эксперты говорят, что это не пенальти за игру рукой - так оно и есть", - приводит слова латераля Marca.
Напомним, при счёте 1:1 на 106-й минуте встречи мяч после удара Джамала Мусиалы угодил в руку Кукурельи в штрафной площади, но главный арбитр Энтони Тейлор не назначил пенальти в ворота Испании.
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