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Кукурелья: То, что Испания приехала на Евро в качестве аутсайдера - помогло нам
Комментарий левого латераля
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья оценил выступление своей команды на чемпионате Европы-2024.
"В футболе уже давно уважают Испанию, то, как мы играем, наших игроков, но, возможно, то, что мы приехали (на Евро-2024 - прим.) в качестве аутсайдеров, помогло нам.
Мы начинали с уверенности в том, что нам нечего терять. Теперь эта уверенность возросла, и мы находимся на ключевом этапе турнира.
Я знал, что у нас отличная команда, и это было доказано. Мы так упорно боролись, чтобы оказаться здесь, и теперь нам нужно сделать еще одно последнее большое усилие. Ещё два шага", - сказал Кукурелья.
Напомним, 9 июля Испания сыграет в полуфинале Евро с Францией. Поединок пройдёт в 22:00 по киевскому времени.
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