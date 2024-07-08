Кукурелья: То, что Испания приехала на Евро в качестве аутсайдера - помогло нам

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья оценил выступление своей команды на чемпионате Европы-2024.

"В футболе уже давно уважают Испанию, то, как мы играем, наших игроков, но, возможно, то, что мы приехали (на Евро-2024 - прим.) в качестве аутсайдеров, помогло нам.

Мы начинали с уверенности в том, что нам нечего терять. Теперь эта уверенность возросла, и мы находимся на ключевом этапе турнира.

Я знал, что у нас отличная команда, и это было доказано. Мы так упорно боролись, чтобы оказаться здесь, и теперь нам нужно сделать еще одно последнее большое усилие. Ещё два шага", - сказал Кукурелья.