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Гакпо - о Беллингеме: Он игрок мирового класса
Футболист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер Нидерландов Коди Гакпо высказался об игроке сборной Англии Джуде Беллингеме.
"Очевидно, что он проводит очень, очень хороший сезон, он игрок мирового класса. За ним нужно следить, но я думаю, что в Англии есть и другие игроки, за которыми нужно наблюдать".
"Посмотрите, у них хорошая команда с очень хорошими футболистами, но мы также хороши", - добавил Коди.
Напомним, что сборная Нидерландов сыграет против Англии 10 июля в рамках полуфинала Евро-2024.
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