Гакпо - о Беллингеме: Он игрок мирового класса

Вингер Нидерландов Коди Гакпо высказался об игроке сборной Англии Джуде Беллингеме.

"Очевидно, что он проводит очень, очень хороший сезон, он игрок мирового класса. За ним нужно следить, но я думаю, что в Англии есть и другие игроки, за которыми нужно наблюдать".