Шоу - о матче против Нидерландов: Нам нужно сыграть против очень сильного соперника

Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался о потенциальном выходе команды в финал Евро-2024.

"Мы очень мотивированы. Я помню свои эмоции после прошлого финала (против Италии на чемпионате Европы-2021), это худшее, что я когда-либо чувствовал.

Сейчас мы очень мотивированы, но мы еще не там, нам все еще нужно сыграть против очень сильного соперника. Мотивация и голод на самом высоком уровне".