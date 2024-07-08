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Шоу - о матче против Нидерландов: Нам нужно сыграть против очень сильного соперника
Игрок выступил на пресс-конференции
Faisal HQ / Автор неизвестен
Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался о потенциальном выходе команды в финал Евро-2024.
"Мы очень мотивированы. Я помню свои эмоции после прошлого финала (против Италии на чемпионате Европы-2021), это худшее, что я когда-либо чувствовал.
Сейчас мы очень мотивированы, но мы еще не там, нам все еще нужно сыграть против очень сильного соперника. Мотивация и голод на самом высоком уровне".
Напомним, что 10 июля состоится матч Нидерланды - Англия в рамках полуфинала Евро-2024.
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