Маркевич - о матче Испания - Франция: То, что французы на Евро не впечатляют, не должно обманывать

Один из самых авторитетных украинских тренеров Мирон Маркевич сделал свой прогноз на полуфинальный матч Евро-2024 Франция – Испания.

"Я отдаю предпочтение французам. То, что подопечные Дидье Дешама в Германии не впечатляют, не должно обманывать. Это высококлассная сборная, которая тратит ровно столько усилий, сколько нужно, чтобы пройти дальше. А наличие в ее составе "звезд" – Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна, Н'Голо Канте, которые в ключевой момент могут взять игру на себя, увеличивают шансы французов добиться победного результата.

Завтра французам поможет и то, что по разным причинам испанцам не помогут несколько опытных игроков. Именно благодаря более сбалансированному составу исполнителей, в активе которых выступления в самых престижных турнирах, как на клубном уровне, так и за сборную, «Синие», как еще называют футболистов этой страны, выиграют с преимуществом в один мяч и пробьются в финал", - сказал Маркевич.