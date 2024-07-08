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"Он лидер стаи". Дешам высказался о Меньяне накануне матча против Испании
Специалист похвалил голкипера своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о вратаре команды Майке Меньяне накануне матча против Испании в рамках полуфинала Евро-2024.
"Вам не нужно, чтобы я рассказывал, что делает его таким замечательным. Он лидер стаи. Возможно, сейчас люди замечают его немного больше, но его талант - это не то, что появилось сразу".
Напомним, что сборная Франции 9 июля сыграет против Испании. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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