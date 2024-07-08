"Он лидер стаи". Дешам высказался о Меньяне накануне матча против Испании

Тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о вратаре команды Майке Меньяне накануне матча против Испании в рамках полуфинала Евро-2024.

"Вам не нужно, чтобы я рассказывал, что делает его таким замечательным. Он лидер стаи. Возможно, сейчас люди замечают его немного больше, но его талант - это не то, что появилось сразу".