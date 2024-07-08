Испания — Франция. Анонс и прогноз полуфинала Евро-2024 на 9.07.2024
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Всего четыре сборные остались на Евро, и здесь слабых уже точно нет — только самые классные и мощные.
Испания — это атака, быстрые передачи, уйма забитых голов. Франция — вязкость, минимум ошибок и невероятный атлетизм. По сути, это будет битва двух радикально разных стилей футбола. Какой из них окажется эффективнее? В Мадриде верят, что пасы Родри разрежут "Ле Бле"; в Париже — что движение Канте компенсирует все.
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Евро-2024. Полуфинал
9 июля. Мюнхен. "Альянц Арена"
Испания 22:00 Франция
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт
Новости Испании
Испания — единственная команда этого Евро, выигравшая все 5 матчей. И как выиграла! Победы над хорватами, итальянцами, грузинами — это было тотальное доминирование. 2:1 с Германией в четвертьфинале — нервно и незабываемо.
Дани Ольмо неожиданно выбился в лидеры "Фурии", но также СМИ выделяют ум Родри и прыть флангов — Нико и Ямаль бесподобны. Ну и Луиса де ла Фуэнте, конечно. Этот тренер стал первым у Испании с 2004 года, кто дважды на большом турнире отдавал мяч сопернику — у Германии было 52% владения, у Хорватии — 53%. Риск, да, но это работает. С начала 2023 года именно у "Фурии" лучший в Европе процент побед — 15 из 19.
Испания любит Евро, которое впервые выиграла еще в 1964 года. Ранее "Фурия" была в пяти полуфиналах ЧЕ, и четырежды выходила в финал.
Но есть, конечно, и ложка дегтя — Франция для испанцев максимально неудобна стиллистически, и в придачу неясно, кем менять дисквалифицированного Карвахаля.
Новости Франции
Если Испания идет по сетке плавно, то Франция еще не забила ни единого гола на Евро без помощи пенальти и автоголов соперников. В четвертьфинале Португалия была обыграна лишь в серии пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время.
Суммарно на Евро у Франции приличное xG — уже 7,1. Но беда с реализацией — причем если Тюрам и Дембеле мазали всегда, то от Мбаппе такое видеть непривычно. СМИ пишут, что Килиану мешает маска из-за перелома носа, плюс проблемы со спиной. Также с травмой — и это заметно — играет Гризманн.
Некоторый импульс "Ле Бле" могут дать выборы. Не секрет, что потомки мигрантов из Африки очень переживали из-за возможного прихода к власти ультраправых, Мбаппе прямо об этом говорил. Теперь же, когда Ле Пен проиграла, угроза исчезла.
451 - France haven't conceded a single goal in the 451 minutes N'Golo Kanté has been on the pitch at EURO 2024, the most minutes played by a European player in a major tournament (EURO/World Cup) without a goal being conceded with them on the pitch. Charm. pic.twitter.com/L2Acwcc0Es— OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2024
Вообще Франция четырежды играла в полуфиналах Евро, но только дважды — за пределами страны. Это не любимый турнир "Ле Бле", которых ждет смена поколений. Тем не менее, есть ощущение, что пройти шлагбаум из Канте, Чуамени и Камавинги будет трудно даже великолепной Испании.
Испания — Франция: статистика личных встреч
Последний раз команды встречались в финале Лиги наций-2021, и тогда французы добыли волевую победу 2:1.
Если же говорить об успехах "Фурии" в официальных матчах, то это 2008-13 годы, эпоха тики-таки. В тот период Испания била Францию в 4 матчах из 5.
Последние матчи Испании
Последние матчи Франции
Ориентировочные составы
У Франции проблем нет, но у Мбаппе и Гризманна плохая форма, и это очень беспокоит тренеров.
А вот испанцам сложнее. Кроос сломал Педри в четвертьфинале, тогда же получил травму Ле Норман, а Карвахаль на нервах схлопотал удаление. Кем их всех менять? Начо на две позиции не выпустишь, а 38-летний Хесус Навас в старте против Мбаппе или Барколя выглядит непростительной авантюрой.
Испания: Симон — Вивиан, Начо, Ляпорт, Кукурелья — Ольмо, Родри, Фабиан Руис — Ямаль, Мората, Нико Уильямс
Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Камавинга, Канте, Чуамени — Дембеле, Мбаппе, Барколя
Испания — Франция: ставки и коэффициенты
Испания — Франция: прогноз от UA-Футбол
Рискнем предположить, что Францию после решения ее политических рисков наконец прорвет и она забьет хотя бы гол в основное время.
Ставку индивидуальный тотал французов больше 0,5 БК принимают с коэффициентами от 1,5 и выше.
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