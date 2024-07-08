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Испания - Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024
Испания — Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Встречи Испании и Франции — это классика европейского футбола. Так было со времен Фонтена и Ди Стефано, так оно и продолжается по сей день.
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На Евро-2024 они играют совсем по-разному. Если фрвнцузы еще не забивали без помощи пенальти и автоголов, то Испания искрит яркими атаками и неожиданными решениями; все ее матчи на турнире напоминают праздник.
Да-да, нас ждет классическое «атака против обороны», но у Испании будет одно уязвимое место: из-за дисквалификации справа в защите не сыграет Дани Карвахаль, а в запасе на эту позицию только 38-летний Хесус Навас. И как он остановит Мбаппе?
Ответ на этот и другие вопросы мы узнаем во вторник, 9 июля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания — Франция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В остальных странах матч покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN3, TSN4, TSN5, TVA Sports, TSN1
- Чехия - ČT Sport
- Франция - Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1
- Грузия - 1TV
- Германия - MagentaTV, Servus TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - Sport 1, Sport 3
- Италия - NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251
- Молдова - Moldova 1
- Польша - TVP Sport, TVP1
- Румыния - VOYO, Pro TV
- Словакия - Voyo, Markiza TV
- Испания - fuboTV España, TVE La 1
- Турция - TRT 1
- Великобритания - BBC One
- США - FOX Network, Sling, ViX
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