Испания - Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

Встречи Испании и Франции — это классика европейского футбола. Так было со времен Фонтена и Ди Стефано, так оно и продолжается по сей день.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

На Евро-2024 они играют совсем по-разному. Если фрвнцузы еще не забивали без помощи пенальти и автоголов, то Испания искрит яркими атаками и неожиданными решениями; все ее матчи на турнире напоминают праздник.

Да-да, нас ждет классическое «атака против обороны», но у Испании будет одно уязвимое место: из-за дисквалификации справа в защите не сыграет Дани Карвахаль, а в запасе на эту позицию только 38-летний Хесус Навас. И как он остановит Мбаппе?

Ответ на этот и другие вопросы мы узнаем во вторник , 9 июля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться півфінал Євро-2024 Іспанія - Франція Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания — Франция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>



В остальных странах матч покажут: