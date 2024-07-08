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Рабьо - о матче против Испании: Мы здесь не просто так, и я надеюсь, что это будет великолепная битва
Футболист ответил на вопросы журналистов
Фото: twitter.com/equipedefrance
Игрок сборной Франции Адриан Рабьо высказался о матче полуфинала Евро-2024 против Испании.
"Это великолепная команда, которая прошла долгий путь, чтобы попасть сюда. У них есть свои сильные стороны, но также и слабые. Мы работали над этим и уверены в своих силах, в том, на что мы способны. Мы здесь не просто так, и я надеюсь, что это будет отличная битва".
Напомним, что 9 июля сборная Франции сыграет против Испании.
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