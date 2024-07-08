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"Эта игра может стать финалом". Де ла Фуэнте высказался о матче против Франции
Специалист настроен на победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto
Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании, высказался о Франции, соперниках на чемпионате Европы.
"Это фантастическая возможность. Мы очень хорошо работали, чтобы быть на этом Евро. Эта игра может стать финалом: обе команды великолепны. Все будет решаться в мелочах.
Мы хотим играть в красивый футбол, но мы также хотим играть и в практичный, потому что в конце концов анализируются результаты".
Напомним, что матч полуфинала Евро Испания - Франция состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.
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