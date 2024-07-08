"Эта игра может стать финалом". Де ла Фуэнте высказался о матче против Франции

Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании, высказался о Франции, соперниках на чемпионате Европы.

"Это фантастическая возможность. Мы очень хорошо работали, чтобы быть на этом Евро. Эта игра может стать финалом: обе команды великолепны. Все будет решаться в мелочах.

Мы хотим играть в красивый футбол, но мы также хотим играть и в практичный, потому что в конце концов анализируются результаты".