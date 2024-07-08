Испания - Франция: кто из футболистов играл за один клуб? Квиз от UA-Футбол

9 июля состоится первый полуфинал чемпионата Европы - 2004 года. В Мюнхене встретятся сборные Испании и Франции.

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Перед этой встречей мы вам предлагаем квиз, связанный с испанской и французской национальными командами. Будет дано два футболиста: по одному из заявки каждой из этих сборных на Евро-2024. Вам надо ответить, выступала ли та или иная пара игроков за один клуб.