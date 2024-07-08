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Тренер сборной Испании - о Ямале: Соперники захотят усложнить ему задачу
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о 16-летнем Ламине Ямале.
"Учитывая то, насколько он молод, он так быстро учится. Ямал должен знать, что когда игроки-соперники узнают его, они захотят усложнить ему задачу".
Матч полуфинала чемпионата Европы-2024 Испания - Франция состоится 9 июля.
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