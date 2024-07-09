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Хавбек сборной Франции Рабьо: Хотим оказать давление на Ямала и вывести его из зоны комфорта
Адриен - о целях команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о будущем противостоянии с испанском вингером Ламином Ямалом.
"Это игрок, который очень хорошо справляется с давлением. Он способен играть за свой клуб ("Барселону" - прим.) и на таких турнирах, как нынешний.
Мы знаем, на что он способен. Он способен сохранять хладнокровие. Наша задача — оказать на него давление и вывести его из зоны комфорта", - приводит слова Рабьо пресс-служба УЕФА.
Матч между Испанией и Францией состоится сегодня, 9 июля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
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