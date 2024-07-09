Хавбек сборной Франции Рабьо: Хотим оказать давление на Ямала и вывести его из зоны комфорта

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о будущем противостоянии с испанском вингером Ламином Ямалом.

"Это игрок, который очень хорошо справляется с давлением. Он способен играть за свой клуб ("Барселону" - прим.) и на таких турнирах, как нынешний.

Мы знаем, на что он способен. Он способен сохранять хладнокровие. Наша задача — оказать на него давление и вывести его из зоны комфорта", - приводит слова Рабьо пресс-служба УЕФА.