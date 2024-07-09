Моуринью: Потенциал Португалии был очень высок. Я ожидал большего

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью критически оценил выступление сборной Португалии на Евро-2024.

Напомним, европейские "селесао" остановились на турнире на стадии 1/4 финала, где уступили Франции (0:0, 3:5 по пенальти).

"Потенциал Португалии был очень высок. Я не многое упустил в своих прогнозах, когда сказал, что фаворитами являются Португалия, Франция и Англия.

Португалия не была потрясающей, несмотря на выход в четвертьфинал. Я ожидал большего. Я был на матче Португалии с Хорватией перед началом чемпионата Европы, и это была не лучшая игра. У меня не было особых ощущений.

По ходу турнира (Евро - прим.) команда прогрессировала, но не убедительно. Но потом наступил момент истины, и Португалия не оказалась в числе сильнейших команд. Но это молодая команда, если не считать двух ветеранов (Роналду и Пепе - прим.). У неё впереди годы", - сказал Моуринью в интервью Sport TV.